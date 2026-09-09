Apple आईफोन 18 Pro और फोल्डेबल आईफोन: 9 सितंबर के इवेंट में इन बड़े अपडेट्स पर रहेंगी नजरें

Apple का इस साल का सितंबर इवेंट काफी खास होने वाला है। कंपनी 9 सितंबर को रात 10:30 बजे IST पर "Surprise and Shine" इवेंट आयोजित करेगी, जिसमें नए प्रीमियम iPhone मॉडल्स के साथ कई बड़े प्रोडक्ट्स पेश किए जाने की उम्मीद है। यह इवेंट Apple के नए CEO John Ternus के नेतृत्व में होने वाला पहला बड़ा लॉन्च भी होगा। कंपनी इस इवेंट को अपनी वेबसाइट, Apple TV ऐप और YouTube पर लाइव स्ट्रीम करेगी।

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इस बार सबसे ज्यादा नज़रों पर iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों मॉडल्स में नई A20 Pro चिप, बेहतर बैटरी लाइफ और कैमरा में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। iPhone 18 Pro Max में वेरिएबल अपर्चर वाला मेन कैमरा मिलने की चर्चा है, जिससे कैमरा अलग-अलग रोशनी की स्थिति में ज्यादा बेहतर तस्वीरें ले सकेगा। इसके अलावा डिस्प्ले में बदलाव, छोटा Dynamic Island और बेहतर Face ID टेक्नोलॉजी की उम्मीद भी जताई जा रही है।

इस लॉन्च की सबसे बड़ी चर्चा फोल्डेबल iPhone को लेकर है। कई सालों से Apple के फोल्डेबल फोन पर काम करने की खबरें सामने आती रही हैं और अब कंपनी पहली बार इस सेगमेंट में उतर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डिवाइस को iPhone Ultra नाम दिया जा सकता है और इसमें बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन मिल सकता है, जो Samsung Galaxy Z Fold सीरीज को टक्कर देगा। Apple कथित तौर पर फोल्डिंग स्क्रीन की क्रीज और हिंज डिजाइन को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इसकी कीमत काफी प्रीमियम हो सकती है और रिपोर्ट्स में इसे 2,500 डॉलर से ज्यादा बताया जा रहा है।

Apple इस बार अपने पारंपरिक iPhone लॉन्च प्लान में भी बदलाव कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर इवेंट में सिर्फ प्रीमियम मॉडल्स पर फोकस किया जा सकता है, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18, iPhone 18e और दूसरी पीढ़ी के iPhone Air को बाद में लॉन्च किया जा सकता है। इससे Apple अपने महंगे और हाई-एंड डिवाइसों को ज्यादा प्रमुखता दे सकता है।

iPhone के अलावा Apple Watch Series 12, नई Apple Watch Ultra और नए AirPods भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई Apple Watch में हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स और डिजाइन अपडेट मिल सकते हैं, जबकि AirPods में हेल्थ सेंसर जैसे नए फीचर्स आने की चर्चा है। Apple स्मार्ट होम कैटेगरी में भी कुछ नए डिवाइस पेश कर सकता है, हालांकि इसका फोकस iPhone और वियरेबल्स की तुलना में कम रहने की संभावना है।

भारत में Apple के इस लॉन्च को लेकर काफी उत्साह है, खासकर फोल्डेबल iPhone को लेकर। अगर Apple वास्तव में iPhone Ultra पेश करता है, तो यह कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। अब तक सामने आई ज्यादातर जानकारी लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित है, इसलिए असली तस्वीर 9 सितंबर के इवेंट में ही साफ होगी। इस बार Apple अपने फैंस को सिर्फ नया iPhone नहीं, बल्कि डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव दिखाने की तैयारी कर सकता है।