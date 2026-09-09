ईमेल भेजेगा, खरीदारी करेगा और पेमेंट भी! Meta का Muse AI कितना बदल देगा आपका डिजिटल काम?

AI की दुनिया में अब मुकाबला सिर्फ इस बात का नहीं है कि कौन-सा चैटबॉट सबसे अच्छा जवाब देता है। अगला बड़ा मुकाबला इस बात का है कि कौन-सा AI आपके लिए असल में काम कर सकता है। इसी दिशा में Meta ने अपना नया AI एजेंट Muse लॉन्च किया है, जो यूजर की अनुमति से ईमेल भेजने, ट्रैवल बुक करने, ऑनलाइन खरीदारी करने और दूसरे जुड़े हुए ऐप्स पर कई काम खुद कर सकता है।

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भारत में Muse अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी एंट्री इसलिए अहम है क्योंकि यह AI के इस्तेमाल का तरीका बदल सकती है। अब तक ज्यादातर लोग AI से पूछते थे कि “मुझे क्या खरीदना चाहिए?” या “ट्रिप कैसे प्लान करूं?” Muse का लक्ष्य इससे आगे जाना है—यानी यूजर कहे और AI उस काम को आगे बढ़ाकर पूरा करने में मदद करे।

Muse आखिर कर क्या सकता है?

Meta के मुताबिक, Muse को ईमेल, कैलेंडर, पेमेंट, हेल्थ, शॉपिंग और स्मार्ट होम से जुड़े ऐप्स के साथ जोड़ा जा सकता है। कौन-सा ऐप Muse इस्तेमाल कर पाएगा, यह फैसला यूजर करेगा और जरूरत पड़ने पर उसकी अनुमति वापस भी ली जा सकती है।

उदाहरण के लिए, Muse आपके लिए ईमेल भेज सकता है, यात्रा से जुड़े विकल्प देख सकता है, खरीदारी कर सकता है और दूसरे डिजिटल काम संभाल सकता है। यह केवल एक सवाल का जवाब देकर रुकने के बजाय कई चरणों वाले काम को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

Muse फिलहाल अमेरिका में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसे एक अलग ऐप और WhatsApp के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Meta आगे इसे अपने स्मार्ट ग्लासेज तक ले जाने की भी योजना बना रही है।

सबसे बड़ा फर्क AI बताएगा नहीं, काम करेगा

Muse की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह पारंपरिक AI असिस्टेंट से एक कदम आगे जाने की कोशिश करता है। आम चैटबॉट आपको सुझाव दे सकता है कि कौन-सी फ्लाइट बेहतर है या कौन-सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। Muse का मकसद उन विकल्पों पर कार्रवाई करना भी है।

यानी भविष्य में आप AI से सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि “दिल्ली से गोवा की सस्ती फ्लाइट खोजो”, बल्कि यह भी कह सकेंगे कि सही विकल्प मिलने पर बुकिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ा दो।

यही बदलाव Muse को दिलचस्प बनाता है, लेकिन इसी के साथ सुरक्षा से जुड़े सवाल भी बढ़ जाते हैं।

अगर AI पेमेंट करेगा तो पैसा कितना सुरक्षित रहेगा?

Muse एक अलग virtual machine पर काम करता है, जहां AI और यूजर का डेटा रखा जाता है। इसी व्यवस्था की वजह से Muse किसी काम को background में भी जारी रख सकता है।

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Meta का कहना है कि Muse को यूजर के असली passwords या payment details सीधे नहीं दिखाए जाते। खरीदारी के दौरान सिस्टम Stripe के जरिए एक बार इस्तेमाल होने वाला virtual card इस्तेमाल कर सकता है। इसका उद्देश्य यूजर के असली कार्ड और भुगतान जानकारी को सुरक्षित रखना है।

इसके अलावा Meta ने Muse की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था भी बनाई है। अगर सिस्टम को कोई संवेदनशील या संदिग्ध काम दिखाई देता है, तो वह उसमें दखल दे सकता है।

लॉन्च से पहले सुरक्षा को लेकर उठे थे सवाल

हालांकि Meta सुरक्षा पर जोर दे रही है, लेकिन Muse को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं। Reuters के मुताबिक, कंपनी ने Muse का शुरुआती लॉन्च टाल दिया था, क्योंकि अंदरूनी टेस्टिंग के दौरान संवेदनशील जानकारी संभालने, सिस्टम की भरोसेमंद क्षमता और सुरक्षा से जुड़ी परेशानियां सामने आई थीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्टिंग के दौरान कुछ ऐसी कमजोरियां भी मिलीं, जिनसे सुरक्षा व्यवस्था को पार किया जा सकता था। Meta का कहना है कि अब Muse रिलीज के लिए जरूरी न्यूनतम सुरक्षा स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन कंपनी यह भी मानती है कि AI अभी गलतियां कर सकता है।

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यानी Muse जितना ज्यादा काम अपने हाथ में लेगा, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होगी कि वह गलत ईमेल न भेजे, गलत खरीदारी न करे या किसी संवेदनशील जानकारी का गलत इस्तेमाल न हो।

और मजबूत सुरक्षा वाला Muse भी आएगा

Meta इस साल के आखिर में Muse का encrypted version लाने की योजना बना रही है। कंपनी का कहना है कि इसमें यूजर के डेटा और बातचीत को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी।

यूजर्स को यह विकल्प भी दिया जाएगा कि Muse के साथ उनकी बातचीत Meta के AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल न की जाए।

मुफ्त भी होगा और पैसे वाला भी

Muse का एक basic version मुफ्त उपलब्ध होगा। इसके अलावा ज्यादा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए paid plans भी होंगे। Reuters के मुताबिक, इनकी कीमत 20 डॉलर से 100 डॉलर प्रति महीने तक हो सकती है।

Meta के लिए यह सिर्फ एक नया AI प्रोडक्ट नहीं है। यह मार्क जुकरबर्ग के उस बड़े विजन का हिस्सा है जिसे कंपनी “personal superintelligence” कहती है। Meta लंबे समय से AI infrastructure पर भारी निवेश कर रही है और अब कंपनी उस तकनीक को ऐसे consumer products में बदलना चाहती है जिनसे आगे कमाई भी की जा सके।

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भारत के लिए क्यों अहम है Muse?

Muse अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ है और Meta ने भारत के लिए कोई तारीख भी नहीं बताई है। लेकिन भारत जैसे बाजार में इसकी संभावना काफी बड़ी हो सकती है, जहां WhatsApp का इस्तेमाल रोजमर्रा के काम, बिजनेस और भुगतान तक में बड़े स्तर पर होता है।

अगर भविष्य में Muse WhatsApp के अंदर भारत में आता है और उसे खरीदारी, ट्रैवल, पेमेंट या दूसरे डिजिटल ऐप्स के साथ जोड़ा जाता है, तो AI का इस्तेमाल यहां केवल सवाल पूछने तक सीमित नहीं रहेगा।

Muse की असली परीक्षा यही होगी कि यूजर AI को सिर्फ सलाहकार के तौर पर देखता है या फिर उसे अपने पैसे, ईमेल और रोजमर्रा के जरूरी काम संभालने की जिम्मेदारी देने के लिए भी तैयार होता है। क्योंकि AI की अगली लड़ाई शायद बेहतर जवाब देने की नहीं, बल्कि आपकी तरफ से सही काम करने की होगी।