क्रेडिट कार्ड मार्केट में बंधन बैंक की एंट्री! लॉन्च किए 4 नए Cards - शॉपिंग से लेकर मूवी टिकट तक के ऑफर्स

Bandhan Bank ने क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में कदम रखते हुए अपने पहले क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को लॉन्च किया है। बैंक ने Mastercard के साथ साझेदारी में चार नए क्रेडिट कार्ड पेश किए हैं। इन कार्ड्स को अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों और खर्च करने की आदतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

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बैंक के मुताबिक, ये कार्ड Gen Z, नए अमीर ग्राहकों, ज्यादा यात्रा करने वाले लोगों और प्रीमियम लाइफस्टाइल पसंद करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।

चार अलग-अलग कैटेगरी में आए नए कार्ड

Bandhan Bank ने अपने नए पोर्टफोलियो में Sparks, Ignite, Flare और Lumina नाम से चार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। हर कार्ड में ग्राहकों के खर्च के हिसाब से अलग-अलग रिवॉर्ड और लाइफस्टाइल बेनिफिट दिए गए हैं।

Sparks कार्ड को रोजमर्रा के खर्च करने वाले ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। इसमें किराना और कपड़ों की खरीदारी पर ज्यादा रिवॉर्ड, वेलकम बोनस, घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, BookMyShow ऑफर, फ्यूल सरचार्ज छूट और EMI कैशबैक जैसे फायदे मिलेंगे।

Ignite कार्ड में किराना और ट्रैवल खर्च पर फोकस किया गया है। इसमें वेलकम और माइलस्टोन रिवॉर्ड के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और EazyDiner बेनिफिट्स शामिल हैं।

ट्रैवल और प्रीमियम ग्राहकों के लिए खास कार्ड

Flare कार्ड को खास तौर पर यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए पेश किया गया है। इसमें Amazon Pay वाउचर के रूप में वेलकम बेनिफिट, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, BookMyShow, EazyDiner और गोल्फ सुविधाएं दी गई हैं।

वहीं, Lumina कार्ड को प्रीमियम ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय खर्च पर ज्यादा रिवॉर्ड, Oberoi गिफ्ट वाउचर, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, कंसीयर्ज सर्विस, एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सुविधा, BookMyShow, EazyDiner और गोल्फ बेनिफिट्स मिलेंगे।

Image Credit: ITG

डिजिटल तरीके से कर सकेंगे आवेदन

Bandhan Bank ने कहा कि इन क्रेडिट कार्ड्स के लिए आवेदन और सर्विसिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है। ग्राहक ऑनलाइन या बैंक की शाखाओं के जरिए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Bandhan Bank के MD और CEO पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने कहा कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना बैंक के यूनिवर्सल बैंक बनने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने बताया कि नए कार्ड डिजिटल सुविधा, आसान आवेदन प्रक्रिया और बेहतर सर्विसिंग अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।

Mastercard के साथ साझेदारी

Mastercard ने कहा कि यह साझेदारी भारत में बदलते क्रेडिट बाजार और डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए की गई है। Mastercard के मुताबिक, Bandhan Bank की ग्राहक पहुंच और Mastercard के ग्लोबल नेटवर्क का फायदा इस साझेदारी में मिलेगा।

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Bandhan Bank फिलहाल देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 35 में मौजूद है। बैंक के पास 6,400 से ज्यादा बैंकिंग आउटलेट हैं और यह 3.2 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है। जून 2026 तक बैंक का डिपॉजिट बेस 1.65 लाख करोड़ रुपये और एडवांस 1.56 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा था।

