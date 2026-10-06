Drishyam: The Conclusion Box Office Collection: धुआंधार कमाई! सिर्फ 4 दिन में ₹300 करोड़ के पार कलेक्शन

अजय देवगन और तब्बू स्टारर क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' (Drishyam 3: The Conclusion) बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। सिनेमाघरों में रिलीज होने के सिर्फ 4 दिनों के अंदर फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ट्रेड पोर्टल Sacnilk के मुताबिक, पहले सोमवार तक फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹303 करोड़ हो गया है।

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भारत में ₹200 करोड़ के करीब कमाई

भारत में भी 'दृश्यम 3' तेजी से ₹200 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। हालांकि, चौथे दिन फिल्म की डेली कमाई में 65.6% की गिरावट देखने को मिली। फिल्म ने पहले दिन ₹62 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन इसका कलेक्शन ₹53.50 करोड़ रहा, जबकि तीसरे दिन फिल्म ने ₹61 करोड़ कमाए।

चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म की कमाई ₹21 करोड़ रही। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन ₹197.50 करोड़ पहुंच गया है। वहीं, भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन ₹237 करोड़ हो गया है।

विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन

'दृश्यम 3' को विदेशी बाजारों में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर अब तक ₹66 करोड़ की कमाई की है। भारत के ₹237 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन को मिलाकर फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई ₹303 करोड़ पहुंच गई है।

मंगलवार को मिल सकता है और बूस्ट

फिल्म की कमाई मंगलवार को और बढ़ने की उम्मीद है। Sacnilk के मुताबिक, 6 अक्टूबर के लिए 'दृश्यम 3' के 16,486 शोज के लिए 3.36 लाख टिकट बिके, जिनकी कीमत ₹9.21 करोड़ रही। इनमें 22 शोज पूरी तरह सोल्ड आउट रहे। एडवांस बुकिंग से फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी करीब 10% रही।

टिकट बिक्री में महाराष्ट्र ₹2.46 करोड़ के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद दिल्ली में ₹1.77 करोड़, गुजरात में ₹98.79 लाख, उत्तर प्रदेश में ₹63.77 लाख, मध्य प्रदेश में ₹45.14 लाख और राजस्थान में ₹42.01 लाख की टिकट बिक्री हुई।

Image Credit : Business Today

सबसे तेजी से ₹300 करोड़ कमाने वाली फिल्मों में शामिल

'दृश्यम 3' अब दुनिया भर में सबसे तेजी से ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय फिल्मों में भी शामिल हो गई है। इस लिस्ट में 'पुष्पा 2: द रूल' ने 1-2 दिन, 'RRR' ने 2 दिन, 'पठान' और 'कल्कि 2898 AD' ने 3 दिन, जबकि 'जवान' ने 3-4 दिनों में यह मुकाम हासिल किया था।

ओपनिंग वीकेंड पर ₹176.50 करोड़ नेट कलेक्शन

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने अपने ओपनिंग वीकेंड में भारत में कुल ₹176.50 करोड़ का नेट और ₹211.80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। यह अजय देवगन की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है।

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हालांकि, इसकी ओपनिंग रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' से पीछे रही। 'धुरंधर: द रिवेंज' ने भारत में करीब ₹290.94 करोड़ की ओपनिंग की थी। वहीं, दूसरी बड़ी हिंदी फिल्मों में 'बॉर्डर 2' ने ₹121 करोड़ नेट, 'मिर्जापुर द मूवी' ने ₹93 करोड़ नेट और 'आवारापन 2' ने ₹81.75 करोड़ नेट की कमाई की थी।