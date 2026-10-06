Mercedes-Maybach S 580e भारत में लॉन्च! 98 km की मिलेगी इलेक्ट्रिक रेंज - चेक करें प्राइस और फीचर्स

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारत में अपनी नई मर्सिडीज-मेबैक S 580e प्लग-इन हाइब्रिड कार लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹3.35 करोड़ रखी गई है। यह भारत में मर्सिडीज-मेबैक रेंज की पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार है। लॉन्च के समय इसकी सिर्फ 30 यूनिट उपलब्ध होंगी और डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होगी।

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कंपनी के मुताबिक, उसके टॉप-एंड ग्राहकों के बीच प्लग-इन हाइब्रिड यानी PHEV कारों की मांग बढ़ रही है। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के MD और CEO संतोष अय्यर ने कहा कि कंपनी अपने टॉप-एंड ग्राहकों के बीच प्लग-इन हाइब्रिड की बढ़ती मांग देख रही है।

इंजन और पावर

मर्सिडीज-मेबैक S 580e में 3.0-लीटर 6-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। कार में 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव मिलता है। इसका पावरट्रेन कुल 585 hp की पावर और 750 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।

यह कार महज 4.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 kmph तक सीमित है।

इलेक्ट्रिक मोड में 98 km की रेंज

कार में 22 kWh की बैटरी दी गई है, जो WLTP के मुताबिक इलेक्ट्रिक मोड में 98 km तक की रेंज देती है। इलेक्ट्रिक मोड में कार 140 kmph तक की रफ्तार से चल सकती है। इसमें 11 kW AC और 60 kW DC चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कंपनी हर S 580e के साथ होम चार्जिंग की सुविधा भी देगी।

लक्ज़री फीचर्स की लंबी लिस्ट

भारत में यह कार केवल 4-सीटर मॉडल के रूप में मिलेगी। इसमें अलग-अलग एग्जीक्यूटिव रियर सीट्स, फुल-लेंथ बिजनेस कंसोल, वायरलेस चार्जिंग और टेंपरेचर-कंट्रोल्ड कप होल्डर दिए गए हैं।

कार में 31-स्पीकर Burmester 4D सराउंड-साउंड सिस्टम मिलता है, जिसका आउटपुट 1,610 वॉट है। सेफ्टी के लिए 15 एयरबैग और Level 2 ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिए गए हैं। इसके अलावा AIRMATIC एयर सस्पेंशन और 10 डिग्री तक रियर-एक्सल स्टीयरिंग भी मिलते हैं।

कंपनी का दावा है कि Mercedes-Maybach S 580e की WLTP वेटेड कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी 34.48 kmpl है।