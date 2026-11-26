डिफेंस सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अच्छी खबर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (VRDE) लैब में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पेड इंटर्नशिप का अवसर है। इसके तहत चयनित छात्रों को छह महीने की इंटर्नशिप के लिए कुल 30 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा।

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हालिया भर्ती रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदन की प्रस्तावित अंतिम तारीख 12 दिसंबर 2026 है, जबकि इंटर्नशिप 1 जनवरी 2027 से शुरू हो सकती है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस इंटर्नशिप के लिए B.E. या B.Tech के फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए कुल 15 सीटें बताई गई हैं। हालांकि, संस्थान अपनी जरूरत के हिसाब से सीटों की संख्या में बदलाव कर सकता है।

बैकलॉग वाले छात्र इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर से सिफारिश पत्र लेना होगा।

दो किस्तों में मिलेंगे 30 हजार रुपये

चयनित छात्रों को स्टाइपेंड का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। पहले तीन महीने पूरे होने पर 15 हजार रुपये और छह महीने पूरे होने पर बाकी 15 हजार रुपये मिलेंगे। इस हिसाब से औसतन हर महीने 5 हजार रुपये मिलेंगे।

स्टाइपेंड के भुगतान के लिए उपस्थिति से जुड़ी शर्तें भी लागू होंगी। छह महीने की इंटर्नशिप पूरी नहीं करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

उम्मीदवारों का चयन उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और पात्रता के आधार पर किया जाएगा। अलग से लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं है। चयनित छात्रों को ईमेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। जॉइनिंग के समय पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा।

इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और अनुसंधान के माहौल को समझने का अवसर मिल सकता है।

कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर वैकेंसी सेक्शन से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म के साथ कॉलेज का सिफारिश पत्र, मार्कशीट और अन्य जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे।

आवेदन डाक के जरिए डायरेक्टर, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (VRDE), वाहननगर, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र-414006 के पते पर भेजना होगा।

आवेदन से पहले जरूर करें पुष्टि

DRDO की वेबसाइट पर उपलब्ध पुराने नोटिफिकेशन में आवेदन और इंटर्नशिप शुरू होने की तारीख अलग है। वहीं, दिसंबर की नई तारीख हालिया भर्ती रिपोर्ट में बताई गई है। ऐसे में उम्मीदवार आवेदन भेजने से पहले VRDE से नवीनतम निर्देशों की पुष्टि जरूर कर लें।

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इसके अलावा इंटर्नशिप के दौरान रहने, खाने और यात्रा का खर्च छात्रों को खुद उठाना पड़ सकता है। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद DRDO में स्थायी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है।