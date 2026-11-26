बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 16 दिसंबर, 2026 को अपने देश लौटने की घोषणा कर बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पिछले दो साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहीं हसीना ने अपनी वापसी के लिए बांग्लादेश के विजय दिवस को चुना है। हालांकि, उनकी इस घोषणा पर बांग्लादेश सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सरकार का कहना है कि हसीना की वापसी सिर्फ प्रत्यर्पण के जरिए और हथकड़ी लगाकर ही संभव है।

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सरकार से की विमान की व्यवस्था करने की मांग

शेख हसीना ने अपने वकील के जरिए 9 और 19 नवंबर को दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से जरूरी यात्रा दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया था। उनके प्रवक्ता सैयद मुजम्मिल अली के मुताबिक, हसीना बांग्लादेश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी बिमान एयरलाइंस से ढाका लौटना चाहती हैं। उन्होंने सरकार से दिल्ली से ढाका तक हवाई यात्रा की व्यवस्था करने की मांग की है।

बांग्लादेश सरकार ने दिखाए सख्त तेवर

बांग्लादेश के विदेश राज्यमंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि हसीना को केवल हथकड़ी लगाकर या कड़ी निगरानी में वापस लाया जा सकता है। वहीं, विदेश राज्यमंत्री शमा ओबेद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश की सीमा में दाखिल होते ही हसीना को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने भी साफ किया कि इस मामले में बातचीत हसीना से नहीं, बल्कि भारत के साथ होगी।

हसीना को सुनाई जा चुकी है मौत की सजा

5 अगस्त, 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई थी। इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं। नवंबर 2025 में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। हसीना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है।

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर बढ़ सकता है दबाव

हसीना की वापसी की घोषणा से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है। इसका असर सीमा विवाद, जल बंटवारे, व्यापार और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर भी पड़ सकता है। वहीं, मजदूरों की हड़ताल और आवामी लीग समर्थकों के प्रदर्शनों का सामना कर रही तारिक रहमान सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है।

वापसी के लिए क्यों चुनी 16 दिसंबर की तारीख?

बांग्लादेश में 16 दिसंबर को 1971 के मुक्ति संग्राम में मिली जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। हसीना के सहयोगियों का मानना है कि इस ऐतिहासिक दिन को चुनना बेहद प्रतीकात्मक है। उन्हें भरोसा है कि हसीना अपने देश लौटेंगी और उनके नेतृत्व में बांग्लादेश फिर शांति, स्थिरता और समृद्धि की ओर बढ़ेगा।