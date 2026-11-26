अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक जरूरी जानकारी है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप भुगतान किसे और किस माध्यम से कर रहे हैं। निवेशकों को अपना पैसा सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी को देना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या तीसरे पक्ष को। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किसी व्यक्ति को नकद या उसके निजी यूपीआई के जरिए भुगतान नहीं करना चाहिए।

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सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी को करें भुगतान

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को सीधे संबंधित स्कीम के नाम पर म्यूचुअल फंड कंपनी को भुगतान करना चाहिए। यानी आप जिस स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उसके लिए भुगतान सीधे कंपनी को ही करें। निवेश की रकम किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से देने से बचना चाहिए।

नकद या निजी UPI आईडी पर न भेजें पैसे

निवेशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स निवेशकों से कैश या व्यक्तिगत यूपीआई आईडी के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अपनी निजी यूपीआई आईडी पर पैसे भेजने या कैश भुगतान करने को कहता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।

वितरकों को भी भुगतान लेने का अधिकार नहीं

म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किसी वितरक को भी व्यक्तिगत तौर पर कैश या निजी यूपीआई आईडी के जरिए पैसे नहीं देने चाहिए। निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में निवेश की रकम का भुगतान सीधे कंपनी को करना है। किसी अधिकारी या वितरक के व्यक्तिगत खाते में पैसे भेजना भुगतान का सही तरीका नहीं है।

निवेश करते समय रखें इस बात का ध्यान

म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय भुगतान के तरीके को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। निवेश की रकम संबंधित स्कीम के नाम पर सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी को ही दें। चाहे भुगतान कैश हो या यूपीआई के जरिए, किसी व्यक्ति या थर्ड पार्टी को निवेश की रकम देने से बचें।