दिल्ली में मौसम ने बदली करवट, रिज में 18.7 डिग्री तक गिरा पारा; जानें आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

दिल्ली में सोमवार की सुबह मौसम थोड़ा ठंडा रहा। राजधानी का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिन में आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है।

India Meteorological Department यानी IMD के अनुसार, दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 0.3 डिग्री कम है।

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दिल्ली में सबसे कम न्यूनतम तापमान रिज इलाके में 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद पालम में 20.4 डिग्री, आयानगर में 21.9 डिग्री और लोधी रोड में 22.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

रविवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम था। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के मौसम केंद्रों पर बारिश दर्ज नहीं की गई।

दिल्ली की हवा भी रही साफ

तापमान में गिरावट के साथ दिल्ली की हवा भी सोमवार को बेहतर रही। Central Pollution Control Board यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत Air Quality Index यानी AQI 56 दर्ज किया गया। इस स्तर को 'संतोषजनक' कैटेगरी में रखा जाता है।

CPCB के मुताबिक, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच AQI को 'गंभीर' माना जाता है।

आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD ने सोमवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल राजधानी में बारिश की कोई जानकारी नहीं दी गई है।