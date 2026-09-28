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Newsबिजनेस न्यूजUS-China Trade: अमेरिका से चीन जाएंगे कृषि उत्पाद और मेडिकल डिवाइस, कम टैरिफ पर बनी नई व्यवस्था

US-China Trade: अमेरिका से चीन जाएंगे कृषि उत्पाद और मेडिकल डिवाइस, कम टैरिफ पर बनी नई व्यवस्था

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर नई पहल हुई है। दोनों देशों ने करीब 30-30 अरब डॉलर के गैर-संवेदनशील सामान को भविष्य में कम टैरिफ का फायदा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अमेरिका चीन को कृषि उत्पाद और मेडिकल डिवाइस भेजेगा, जबकि चीन से घरेलू सामान, खिलौने और दूसरे उत्पाद अमेरिका आएंगे।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 28, 2026 10:24 IST
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर नई पहल, कई सामानों पर कम हो सकता है टैरिफ
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर नई पहल, कई सामानों पर कम हो सकता है टैरिफ

In Short

  • अमेरिका चीन को कृषि उत्पाद और मेडिकल डिवाइस भेजेगा।
  • 30 अरब डॉलर के सामान को कम टैरिफ का फायदा मिल सकता है।
  • टैरिफ कटौती दोनों देशों की कानूनी प्रक्रिया के बाद लागू होगी।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर नई पहल सामने आई है। अमेरिका अब चीन को कृषि उत्पाद और मेडिकल डिवाइस भेजेगा। इसके बदले चीन से घरेलू सामान, खिलौने और दूसरे उत्पाद अमेरिका आएंगे। इन सामानों को भविष्य में कम टैरिफ का फायदा मिल सकता है।

यह व्यवस्था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा के दौरान हुई बातचीत के बाद सामने आई है। US Trade Representative Jamieson Greer ने रविवार देर शाम US-China Board of Trade की सिफारिशों की जानकारी दी। इस बोर्ड का गठन मई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान किया गया था।

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30 अरब डॉलर के व्यापार पर फोकस

Greer के मुताबिक, अमेरिका और चीन ने दोनों तरफ करीब 30-30 अरब डॉलर के ऐसे सामान की पहचान करने की सिफारिश की है, जिन्हें भविष्य में कम टैरिफ का फायदा मिल सकता है। ये ऐसे सामान होंगे जिन्हें संवेदनशील कैटेगरी में नहीं रखा गया है।

Greer ने कहा कि इस पहल से चीन में अमेरिकी कृषि उत्पादों और मेडिकल डिवाइस की बाजार तक पहुंच बेहतर हो सकती है। उनके मुताबिक, इससे चीन को होने वाले करीब 30 प्रतिशत अमेरिकी निर्यात के लिए बाजार तक पहुंच बेहतर होगी।

वहीं, अमेरिका को चीन से घरेलू सामान, खिलौने और दूसरे उत्पाद मिलेंगे। अमेरिकी आयात की सूची में 77 टैरिफ एंट्री शामिल हैं। इनमें प्लास्टिक टेबलवेयर, बेड और टेबल लिनेन, छाते, किचन अप्लायंसेज, प्लेइंग कार्ड्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और क्रिसमस ऑर्नामेंट्स जैसे सामान शामिल हैं।

अभी तुरंत कम नहीं होगा टैरिफ

इस व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि इन सभी उत्पादों पर टैरिफ तुरंत कम हो जाएगा। दोनों देशों में भविष्य में होने वाली टैरिफ कटौती उनके घरेलू कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं के मुताबिक तय और लागू की जाएगी।

दोनों देशों के अधिकारियों की टीम इस व्यवस्था के तहत होने वाले व्यापार की निगरानी करेगी। अधिकारियों के कम से कम हर तीन महीने में मिलने की उम्मीद है। जरूरत पड़ने पर उत्पादों की सूची में बदलाव का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है, हालांकि दोनों सरकारों को साल में एक बार से ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है।

अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह चीन के साथ निष्पक्ष और संतुलित व्यापार पर काम जारी रखेगा और अमेरिकी किसानों, मैन्युफैक्चरर्स, कारोबारियों और कर्मचारियों के लिए चीन के बाजार तक बेहतर पहुंच हासिल करने की कोशिश करेगा।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 28, 2026