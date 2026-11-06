Delhi Traffic Advisory: दिवाली पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट! 11 नवंबर तक इन रास्तों पर रहेगा असर

दिवाली के त्योहार को देखते हुए दिल्ली में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आनंद विहार इंटर स्टेट बस टर्मिनल और उसके आसपास के इलाकों में 5 नवंबर से 11 नवंबर तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है।

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त्योहारी सीजन में आनंद विहार बस अड्डे, आसपास के रेलवे स्टेशनों और दूसरे ट्रांसपोर्ट हब पर यात्रियों की भारी भीड़ पहुंचने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाने और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

किन सड़कों पर पड़ सकता है असर?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, आनंद विहार और उसके आसपास की कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। इनमें रोड नंबर 56 यानी चौधरी चरण सिंह मार्ग और रोड नंबर 57 यानी स्वामी दयानंद मार्ग शामिल हैं।

इन रास्तों पर यात्रियों और गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और भीड़भाड़ वाले रास्तों से बचने की सलाह दी गई है।

NH-24 और गाजियाबाद जाने वाले कौन सा रास्ता लें?

ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे 24 की तरफ जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

एडवाइजरी के मुताबिक, NH-24 की ओर जाने वाले यात्री दिल्ली-करोल बाग-बारापुला रूट और जीटी रोड के रास्ते दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

वहीं, गाजियाबाद और दिलशाद गार्डन की तरफ जाने वाले लोगों को आनंद विहार ISBT के आसपास जाम से बचने के लिए जीटी रोड के जरिए अक्षरधाम के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

In connection with the festive season (Dhanteras, Diwali, Bhai Dooj & Chhath Puja), special traffic arrangements will remain in force around Anand Vihar ISBT and adjoining transport hubs from 05.11.2026 to 15.11.2026. Commuters are advised to follow diversions, avoid unauthorised parking, plan their journeys in advance and use alternative routes to ensure smooth and hassle-free travel. GENERAL INSTRUCTIONS •Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. •For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates advertisement November 5, 2026

रोड नंबर 56 पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित

ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए रोड नंबर 56 के दोनों तरफ सभी तरह की गाड़ियों की पार्किंग पर सख्त रोक लगाई गई है।

इसमें बसें, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां, टैक्सी और प्राइवेट कारें भी शामिल हैं। खासतौर पर आनंद विहार ISBT के एंट्री और एग्जिट गेट के आसपास और उनसे जुड़ी सड़कों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

प्राइवेट गाड़ी कहां पार्क कर सकते हैं?

ट्रैफिक पुलिस ने प्राइवेट गाड़ियों से आने वाले लोगों को केवल तय पार्किंग जगहों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

लोग कौशांबी रोड, महाराज शोरूम के पास और आनंद विहार के आसपास निर्धारित पार्किंग सुविधाओं में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं।

अधिकारियों ने साफ किया है कि सड़क या बस अड्डे की ओर जाने वाले रास्तों पर बिना निगरानी के गाड़ी छोड़ने से ट्रैफिक बाधित हो सकता है। गलत जगह पार्किंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।