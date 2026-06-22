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Newsट्रेंडिंगदिल्ली में गर्मी से राहत की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना

दिल्ली में गर्मी से राहत की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना

दिल्ली में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है और मौसम विभाग ने बारिश व गरज-चमक की संभावना जताई है। लेकिन क्या इससे गर्मी और प्रदूषण से राहत मिलेगी? जानिए आज का पूरा मौसम अपडेट और राजधानी की हवा का ताजा हाल।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 22, 2026 19:21 IST
AI Generated Image

In Short

  • दिल्ली में सोमवार को मौसम में थोड़ी राहत देखी गई।
  • IMD के अनुसार, आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
  • IMD का कहना है कि आने वाले समय में बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली में सोमवार को मौसम में थोड़ी राहत देखी गई। IMD के अनुसार, आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान इस समय के सामान्य स्तर से 0.7 डिग्री कम है। गर्मी से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।

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अलग-अलग इलाकों का तापमान

दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में तापमान थोड़ा अलग रहा। सफदरजंग में तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, पालम में 24.7 डिग्री, रिज में 24.6 डिग्री और आयानगर में 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोधी रोड पर यह 26.6 डिग्री सेल्सियस था।

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सोमवार सुबह 8:30 बजे तक शहर के किसी भी मुख्य स्टेशन पर बारिश नहीं हुई है।

दिल्ली की हवा अब भी खराब 

गर्मी के साथ-साथ दिल्ली की हवा भी लोगों की चिंता का कारण बनी हुई है। प्रदूषण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की हवा की हालत खराब है और प्रदूषण का स्तर (AQI) 206 पर पहुंच गया है।

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इसे समझने के लिए यह ध्यान रखें कि 0 से 100 तक का AQI अच्छा माना जाता है, 101 से 200 तक मध्यम होता है, और 201 से 300 तक 'खराब' माना जाता है। फिलहाल दिल्ली की हवा सेहत के लिए ठीक नहीं है।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

IMD का कहना है कि आने वाले समय में बारिश होने की संभावना है। इससे न सिर्फ तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है। फिलहाल लोगों को गर्मी और खराब हवा दोनों से बचाव करने की सलाह दी गई है।

यदि बारिश होती है, तो दिल्ली के मौसम में और राहत देखने को मिल सकती है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 22, 2026