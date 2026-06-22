NEET परीक्षा पर NTA का बयान: पेपर लीक नहीं हुआ, रिजल्ट को लेकर भी आई बड़ी खबर

NEET Exam: नीट परीक्षा को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने परीक्षा की सुरक्षा और पारदर्शिता पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसलिए परीक्षा को सुरक्षित और ईमानदारी से करवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी।



इसके लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर काम किया है ताकि परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।

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सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर फैली अफवाहें गलत



NEET परीक्षा के दौरान टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरें आ रही थीं। अभिषेक सिंह ने इन्हें पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनसे छात्र भ्रमित न हों। उन्होंने साफ किया कि पेपर लीक होने की बात में कोई सच्चाई नहीं है।

रिजल्ट कब आएगा?



परीक्षा खत्म होने के बाद अब सभी छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। इस पर अभिषेक सिंह ने कहा कि NTA की पूरी टीम रिजल्ट तैयार करने में तेजी से जुटी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जितनी जल्दी संभव होगा, नतीजे जारी कर दिए जाएंगे।

नकल करने वालों की कोशिश नाकाम



परीक्षा को पूरी तरह साफ-सुथरा और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार और सभी सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर काम किया। कड़े इंतजामों का फायदा यह हुआ कि पेपर लीक करने वाले या नकल कराने वाले गिरोह कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए।

अगर किसी ने कहीं भी नकल करने की कोशिश की, तो सुरक्षा टीमों ने फौरन उन्हें पकड़ लिया। इस वजह से बाकी छात्रों की परीक्षा में कोई रुकावट नहीं आई और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई।

भविष्य में कंप्यूटर से होगी नीट परीक्षा



इतना ही नहीं मेडिकल परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने NEET को कंप्यूटर पर (CBT मोड) कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अभी तक पेन-पेपर (लिखकर) होने वाली नीट परीक्षा आने वाले समय में पूरी तरह डिजिटल या ऑनलाइन होगी।