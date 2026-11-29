दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन जाता है। हवा की खराब होती क्वालिटी को देखते हुए अलग-अलग सरकारी विभाग प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाते हैं। इन उपायों का जमीन पर कितना असर हो रहा है, इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, अब अधिकारियों की लापरवाही को लेकर दिल्ली के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने सख्त रुख अपनाया है।

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13 नोडल अधिकारियों को लगाई फटकार

दिल्ली के PWD ने वायु प्रदूषण से जुड़ी साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग में लगातार गैरहाजिर रहने वाले 13 नोडल अधिकारियों को फटकार लगाई है। विभाग ने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से मीटिंग में शामिल होने और अगले दो दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों की गैरहाजिरी पर जताई नाराजगी

PWD ने अपने आदेश में कहा है कि प्रदूषण से जुड़ी रिव्यू मीटिंग में सीनियर इंजीनियरों के लगातार गैरहाजिर रहने का मामला उच्च प्रशासनिक स्तर तक पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है।

इंजीनियरों को भी दी सख्त चेतावनी

विभाग ने सभी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को खुद रिव्यू मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में कोई अधिकारी मीटिंग से गैरहाजिर रहता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अक्टूबर में नियुक्त किए गए थे 13 अधिकारी

PWD ने इस साल अक्टूबर में 13 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की थी। दिल्ली के प्रत्येक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन अधिकारियों का काम अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी करना है।

क्यों जरूरी हैं साप्ताहिक मीटिंग?

इन मीटिंग में दिल्ली के चिन्हित प्रदूषण हॉटस्पॉट की स्थिति और वहां प्रदूषण कम करने के लिए किए जा रहे कामों की समीक्षा होती है। विभाग के मुताबिक, मीटिंग में अधिकारियों की मौजूदगी और लिए गए फैसलों को समय पर लागू करना बेहद जरूरी है। वहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट के जरिए विभाग यह पता लगा सकेगा कि प्रदूषण रोकने के लिए हॉटस्पॉट पर क्या कदम उठाए गए हैं।

सर्दियों में बढ़ जाती है प्रदूषण की चुनौती

सर्दियों के दौरान मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में सरकारी विभाग हवा की क्वालिटी को और खराब होने से बचाने के लिए कई उपाय करते हैं। इसी के तहत राजधानी के प्रदूषण हॉटस्पॉट पर लगातार नजर रखी जा रही है।