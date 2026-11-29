भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति बैठक पर लोन लेने वालों से लेकर निवेशकों तक की नजरें टिकी हैं। बढ़ती महंगाई के बीच ब्याज दरों को लेकर आरबीआई का अगला फैसला काफी अहम रहने वाला है। इस बीच एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में ब्याज दरों के भविष्य और आम लोगों पर पड़ने वाले असर को लेकर कई अहम अनुमान जताए हैं।

advertisement

दिसंबर में 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ सकता है रेपो रेट

एसबीआई रिसर्च की 29 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई दिसंबर में रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। इससे रेपो रेट मौजूदा 5.50 फीसदी से बढ़कर 6 फीसदी हो जाएगा। इससे पहले एसबीआई ने 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। महंगाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते इस अनुमान में बदलाव किया गया है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक होगी।

क्या इसके बाद नहीं बढ़ेंगी ब्याज दरें?

एसबीआई का मानना है कि रेपो रेट 6 फीसदी पर पहुंचने के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला थम सकता है। अप्रैल 2027 में दरें बढ़ने की संभावना बेहद कम है। वित्त वर्ष 2027-28 में ब्याज दरें लंबे समय तक स्थिर रह सकती हैं। दिसंबर में आरबीआई सख्त रुख बरकरार रख सकता है, जबकि अगले वित्त वर्ष में न्यूट्रल रुख अपनाने की संभावना 70 फीसदी है।

होम लोन लेने वालों पर क्या होगा असर?

रेपो रेट बढ़ने से होम लोन की EMI या लोन चुकाने की अवधि बढ़ सकती है। छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए भी कर्ज लेना महंगा हो सकता है। हालांकि, इसके बाद ब्याज दरें स्थिर रहने से लोगों और कारोबारियों को अपने खर्चों की प्लानिंग करने में आसानी होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

FD और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए मौका

ब्याज दरें बढ़ने से बैंक FD पर ज्यादा ब्याज दे सकते हैं। वहीं, डेट और गिल्ट म्यूचुअल फंड में शुरुआत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सरकारी बॉन्ड की यील्ड मौजूदा 7.29 फीसदी से बढ़कर 7.4-7.5 फीसदी और बाद में घटकर 6.75-7 फीसदी तक आ सकती है। इससे डेट फंड निवेशकों को फायदा मिलने की संभावना है।

सरकार की उधारी में आ सकती है कमी

एसबीआई के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार की उधारी बजट में तय 17.20 लाख करोड़ रुपये से घटकर 15.97 लाख करोड़ रुपये रह सकती है। उधारी में 1.23 लाख करोड़ रुपये की कमी से बॉन्ड यील्ड घटने में मदद मिल सकती है। शेयर बाजार पर भी ब्याज दरों का दबाव कम हो सकता है।

advertisement

महंगाई को लेकर क्या है अनुमान?

अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09 फीसदी रही, जबकि सोने और चांदी को छोड़कर कोर महंगाई 3.8 फीसदी रही। एसबीआई के मुताबिक, नवंबर में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है और मार्च 2028 तक 4 फीसदी के करीब आ सकती है।

अर्थव्यवस्था के लिए राहत के संकेत

पिछली मौद्रिक नीति बैठक के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 10 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है, जबकि रुपया 1.5 फीसदी मजबूत हुआ है। नवंबर में विदेशी निवेश 17 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। हालांकि, खाने-पीने की चीजों की महंगाई और अल नीनो का खतरा अभी भी चिंता का विषय है। एसबीआई ने चेताया है कि ब्याज दरों में जरूरत से ज्यादा बढ़ोतरी का असर लोगों की खरीदारी, निजी निवेश और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है।