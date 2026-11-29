अमेरिका में अपने परिवार के साथ बसने का सपना देख रहे भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की राह आसान नहीं है। परिवार के किसी सदस्य के जरिए ग्रीन कार्ड पाने में कितना समय लगेगा, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्पॉन्सर से क्या रिश्ता है। दिसंबर 2026 के यूएस वीजा बुलेटिन में इसी अंतर को समझाया गया है।

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भारतीयों के लिए क्या हैं नई कटऑफ डेट?

अमेरिकी विदेश विभाग के दिसंबर 2026 के वीजा बुलेटिन के मुताबिक, भारतीय आवेदकों के लिए F4 कैटेगरी की फाइनल एक्शन डेट 15 फरवरी 2007 है। वहीं, F2A कैटेगरी के लिए यह तारीख 22 नवंबर 2026 और F3 कैटेगरी के लिए 22 अक्टूबर 2015 है। इन तारीखों से पता चलता है कि अलग-अलग रिश्तों के आधार पर ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया में कितना अंतर है।

भाई-बहनों को क्यों करना पड़ रहा लंबा इंतजार?

F4 कैटेगरी के तहत 21 साल या उससे अधिक उम्र के अमेरिकी नागरिक अपने भाई-बहनों के लिए ग्रीन कार्ड का आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस कैटेगरी में हर साल सीमित संख्या में वीजा जारी किए जाते हैं। भारत जैसे देशों में आवेदकों की संख्या ज्यादा होने के कारण लंबी वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। फिलहाल इस कैटेगरी में करीब दो दशक पुरानी प्रायोरिटी डेट वाले आवेदन ग्रीन कार्ड के फाइनल अप्रूवल के लिए योग्य हो सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पति-पत्नी और बच्चों के लिए क्या हैं नियम?

F2A कैटेगरी में ग्रीन कार्ड धारकों के पति-पत्नी और 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चे आते हैं। दिसंबर के वीजा बुलेटिन में भारत समेत सभी देशों के लिए इस कैटेगरी की डेट्स फॉर फाइलिंग का स्टेटस 'करंट' है। इसका मतलब है कि योग्य आवेदक नियमों के तहत जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। हालांकि, इससे तुरंत ग्रीन कार्ड मिलने की गारंटी नहीं है।

शादीशुदा बेटों और बेटियों के लिए अलग कैटेगरी

F3 कैटेगरी अमेरिकी नागरिकों के शादीशुदा बेटों और बेटियों के लिए है। जिन भारतीय आवेदकों की प्रायोरिटी डेट निर्धारित कटऑफ के बराबर या उसके बाद की है, उन्हें फाइनल अप्रूवल के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस कैटेगरी के लिए वीजा का कोटा भी अलग होता है।

ग्रीन कार्ड मिलने में कितना समय लगेगा?

कटऑफ डेट से ग्रीन कार्ड मिलने का सटीक समय तय नहीं होता है। यह आवेदक की प्रायोरिटी डेट, वीजा की उपलब्धता, आवेदन की प्रोसेसिंग और आने वाले महीनों में वीजा बुलेटिन की तारीखों में बदलाव पर निर्भर करता है। वहीं, अमेरिका में रहकर अपना इमिग्रेशन स्टेटस बदलने वाले आवेदकों को USCIS की वेबसाइट पर देखना चाहिए कि संबंधित महीने में कौन-सा चार्ट लागू है।