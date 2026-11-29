मार्वल की फिल्मों का इंतजार करने वाले फैंस के लिए दिसंबर का महीना बेहद खास होने वाला है। मार्वल की फिल्मों में कई सुपरहीरो, अलग-अलग दुनिया और एक-दूसरे से जुड़ी कहानियां देखने को मिलती हैं। ऐसे में अगर आप नई एवेंजर्स फिल्म देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ पुरानी फिल्मों और सीरीज को दोबारा देखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल हैं और इनकी कहानियां क्यों अहम हैं।

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17 दिसंबर को भारत में रिलीज होगी एवेंजर्स डूम्सडे

एवेंजर्स: डूम्सडे (Avengers: Doomsday) भारत में 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म से पहले देखने के लिए 15 टाइटल्स की एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें 14 फिल्में और एक टीवी सीरीज शामिल है। उम्मीद है कि नई फिल्म में मार्वल की अलग-अलग फिल्मों के सुपरहीरो एक साथ नजर आएंगे।

इन 15 फिल्मों और सीरीज को देखें

एक्स-मेन (2000)

एक्स2: एक्स-मेन यूनाइटेड (2003)

कैप्टन अमेरिका: द फर्स्ट एवेंजर (2011)

द एवेंजर्स (2012)

एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर (2018)

एवेंजर्स: एंडगेम (2019)

लोकी सीजन 1 और 2 (2021–2023)

शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स (2021)

स्पाइडर-मैन: नो वे होम (2021)

डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस (2022)

ब्लैक पैंथर: वकांडा फॉरएवर (2022)

डेडपूल एंड वुल्वरीन (2024)

कैप्टन अमेरिका: ब्रेव न्यू वर्ल्ड (2025)

थंडरबोल्ट्स (2025)

द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स (2025)

क्यों जरूरी हैं एवेंजर्स की पुरानी फिल्में?

द एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम जैसी फिल्मों में सुपरहीरो के एक साथ आने से लेकर थानोस के खिलाफ बड़ी लड़ाई तक की कहानी दिखाई गई है। इन फिल्मों को देखने से मार्वल के सुपरहीरो और उनके बीच के कनेक्शन को समझने में मदद मिलेगी।

मल्टीवर्स की कहानी समझने में मिलेगी मदद

लोकी सीरीज में अलग-अलग टाइमलाइन और घटनाओं को बदलने से होने वाले असर को दिखाया गया है। वहीं, स्पाइडर-मैन: नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और डेडपूल एंड वुल्वरीन में अलग-अलग दुनिया के बीच का कनेक्शन देखने को मिलता है।

एक्स-मेन और नए सुपरहीरो भी अहम

एक्स-मेन की पुरानी फिल्मों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि नई एवेंजर्स फिल्म में अलग-अलग मार्वल फिल्मों के किरदारों के एक साथ आने की उम्मीद है। वहीं, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका: ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी फिल्में मार्वल की दुनिया को और बड़ा बनाती हैं।

क्या सभी फिल्में देखना जरूरी है?

मार्वल ने आधिकारिक तौर पर इस पूरी लिस्ट को देखना अनिवार्य नहीं बताया है। हालांकि, इन फिल्मों और सीरीज को देखने से फैंस को एवेंजर्स: डूम्सडे के किरदारों, उनकी पुरानी कहानियों और आपसी कनेक्शन को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है।