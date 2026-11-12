बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूलों के लिए नया आदेश! 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा है। खराब होती हवा को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए दो विकल्प मिलेंगे। जानिए किन स्कूलों और कक्षाओं पर यह नियम लागू होगा।

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आज से हाइब्रिड मोड में चलेंगी क्लास

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण यानी GRAP-3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत गुरुवार, 12 नवंबर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के स्कूलों में कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी।

इसका मतलब है कि बच्चे स्कूल जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं और जहां ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध है, वहां घर से भी पढ़ सकते हैं।

माता-पिता तय करेंगे कैसे पढ़ेगा बच्चा

नई व्यवस्था में अभिभावकों को यह चुनने की छूट दी गई है कि उनका बच्चा स्कूल जाकर पढ़ेगा या घर से ऑनलाइन क्लास करेगा।

हालांकि, ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प उन्हीं स्कूलों में मिलेगा, जहां इंटरनेट के जरिए क्लास चलाने की सुविधा मौजूद है। स्कूलों को ऑफलाइन पढ़ाई भी जारी रखनी होगी, ताकि स्कूल आने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

किन स्कूलों पर लागू होगा आदेश?

गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रबंधकों को इस व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

यह नियम केवल नोएडा और गाजियाबाद तक सीमित नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के GRAP-3 निर्देशों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड क्लास की व्यवस्था लागू होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 7 नवंबर को आदेश जारी कर स्कूलों को तत्काल हाइब्रिड व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे।

प्रशासन ने साफ किया है कि सभी स्कूलों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गाजियाबाद में भी प्राथमिक कक्षाओं के लिए इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं।

क्या स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे?

इस आदेश का मतलब स्कूलों को पूरी तरह बंद करना नहीं है। स्कूलों में ऑफलाइन क्लास जारी रहेंगी और ऑनलाइन सुविधा वाले स्कूल बच्चों को घर से पढ़ने का विकल्प देंगे।

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इस फैसले का मकसद छोटे बच्चों को प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से बचाना और उनकी पढ़ाई जारी रखना है। प्रदूषण की स्थिति सुधरने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग, प्लेटफॉर्म और अटेंडेंस से जुड़ी जानकारी के लिए अपने बच्चे के स्कूल से संपर्क करें।