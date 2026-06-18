delhi monsoon delay: दिल्ली एनसीआर के लोगों को मानसून की ठंडी फुहारों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी तय तारीख यानी 27 जून तक दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। मानसून की रफ्तार सुस्त होने के कारण राजधानी में इसकी एंट्री लेट होने की पूरी संभावना है।

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क्यों थमी मानसून की रफ्तार?



स्काईमेट के अनुसार मानसून को आगे बढ़ाने वाली हवाएं फिलहाल अलग-अलग जगहों पर ठहर गई हैं। मानसून की पश्चिमी हवाएं 8 जून से ही कोंकण इलाके में अटकी हुई हैं।



वहीं दूसरी तरफ इसकी पूर्वी हवाएं पिछले पांच दिनों से बिहार के मुजफ्फरपुर के पास आकर रुकी हुई हैं। मौसम एजेंसी का कहना है कि अगले पांच दिनों तक इन दोनों हवाओं के आगे बढ़ने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।



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अगर यह आगे बढ़ती भी हैं तो खराब मौसम के कारण इनकी रफ्तार बेहद धीमी रहने वाली है। यही वजह है कि दिल्ली में मानसून की एंट्री में देरी होगी।

प्री-मानसून बारिश से मिलेगी थोड़ी राहत



भले ही मानसून आने में देर हो रही हो लेकिन दिल्लीवालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती रहेगी। स्काईमेट का कहना है कि इस पूरे हफ्ते दिल्ली में प्री मानसून की बारिश होती रहेगी। हालांकि यह बारिश और आंधी तूफान बहुत कम समय के लिए और हल्के स्तर के होंगे।



इसके बावजूद इस हल्की बारिश की वजह से तापमान कंट्रोल में रहेगा और पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं जाएगा।

सफदरजंग में सामान्य से 6 डिग्री कम रहा तापमान



दिल्ली के सफदरजंग मौसम स्टेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में यहाँ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। यह आम दिनों के मुकाबले करीब 6 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है।



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हालांकि स्काईमेट ने अनुमान जताया है कि अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और रविवार तक पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है।

मानसून देरी का पुराना रिकॉर्ड



अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो साल 2025 में मानसून 29 जून को दिल्ली पहुंचा था और उसी दिन उसने पूरे देश को कवर कर लिया था। पिछले चार सालों से मानसून अपनी सामान्य तारीख यानी 27 जून के आसपास ही दिल्ली पहुंच रहा है।



लेकिन साल 2021 में यह काफी लेट हुआ था और 13 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था जो कि दूसरा सबसे देरी से आने वाला मानसून था। दिल्ली में मानसून की सबसे ज्यादा देरी साल 1987 में हुई थी जब मानसून ने 26 जुलाई को दिल्ली में दस्तक दी थी।