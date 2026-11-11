दिल्ली की हवा में लौटी थोड़ी राहत! 344 से घटकर 299 पर पहुंचा AQI, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। राजधानी की हवा मंगलवार को पहले के मुकाबले बेहतर हुई और Air Quality Index (AQI) 299 पर आ गया। इसके साथ ही दिल्ली की हवा ‘Very Poor’ कैटेगरी से निकलकर ‘Poor’ कैटेगरी में पहुंच गई। मौसम में बदलाव और तेज हवाओं के चलते हवा में मौजूद प्रदूषण के कण कम हो रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में भी AQI में और सुधार होने की उम्मीद है। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली की हवा कितनी साफ होगी और प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या बनी हुई है?

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तेज हवाओं से कम हुआ प्रदूषण, अगले दो दिन और राहत की उम्मीद

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली में हवा की दिशा और रफ्तार बदलने से प्रदूषण कम होने में मदद मिली है। Skymet के Vice President और मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत ने PTI को बताया कि अब उत्तर-पश्चिम दिशा से हवाएं दिल्ली की तरफ आ रही हैं। इनकी औसत रफ्तार 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज हवाओं के कारण हवा में मौजूद प्रदूषण के कण एक जगह जमा नहीं हो पा रहे हैं और दूसरी जगह फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों तक हवाओं की रफ्तार तेज रहने की उम्मीद है, जिससे AQI में और सुधार हो सकता है।

PM2.5 और PM10 का स्तर भी घटने का अनुमान

दिल्ली के Air Quality Early Warning System (EWS) के मुताबिक, अगले दो दिनों तक हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 के स्तर में गिरावट आने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी में PM10 सबसे प्रमुख प्रदूषक रहा। वहीं, सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 344 था, जो मंगलवार को घटकर 299 पर आ गया।

58 मॉनिटरिंग स्टेशनों में कहीं भी Severe AQI नहीं

मंगलवार को दिल्ली के 58 Air Quality Monitoring Stations से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 28 जगहों पर हवा की स्थिति ‘Very Poor’ और 28 जगहों पर ‘Poor’ कैटेगरी में रही। वहीं, दो जगहों पर AQI ‘Moderate’ दर्ज किया गया। राहत की बात यह रही कि किसी भी स्टेशन पर हवा की स्थिति ‘Severe’ कैटेगरी में नहीं पहुंची।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली कैंटोनमेंट और श्री अरबिंदो मार्ग में हवा की स्थिति सबसे बेहतर रही। यहां औसत AQI क्रमशः 135 और 155 दर्ज किया गया। दोनों जगहों पर हवा ‘Moderate’ कैटेगरी में रही।

दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बना Transport सेक्टर

हवाओं से प्रदूषण में कमी जरूर आई है, लेकिन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं अब भी दिल्ली की हवा को खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। दिल्ली के Decision Support System (DSS) के मुताबिक, मंगलवार को Transport सेक्टर का प्रदूषण में सबसे ज्यादा 18 फीसदी योगदान रहने का अनुमान था। वहीं, पराली जलाने का योगदान 2 फीसदी रहने की संभावना जताई गई थी। हालांकि, बुधवार को पराली जलाने का योगदान बढ़कर 7.9 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है।

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छह राज्यों में पराली जलाने की 559 घटनाएं दर्ज

पराली जलाने की घटनाएं भी प्रदूषण की चिंता बढ़ा रही हैं। Satellite Data के मुताबिक, सोमवार को छह राज्यों में फसल के अवशेष जलाने की कुल 559 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें पंजाब में 198, हरियाणा में 17, उत्तर प्रदेश में 47, राजस्थान में 50, उत्तराखंड में 8 और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 239 घटनाएं सामने आईं।

CREAMS Laboratory of the Indian Agricultural Research Institute के बुलेटिन के मुताबिक, 15 सितंबर से 9 नवंबर के बीच इन छह राज्यों में पराली जलाने की कुल 8,665 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इससे साफ है कि तेज हवाओं के कारण दिल्ली को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण और पराली जलाने की घटनाएं अब भी राजधानी की हवा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।