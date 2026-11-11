Parag Parikh Flexi Cap Fund ने बदला पोर्टफोलियो! Meta के शेयर बेचे, Netflix में लगाया पैसा

देश के सबसे बड़े एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में शामिल Parag Parikh Flexi Cap Fund ने अपने विदेशी शेयरों के पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है। अक्टूबर 2026 के दौरान फंड ने Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी Meta Platforms से पूरी तरह पैसा निकाल लिया है। वहीं, वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी Netflix में नया निवेश किया है। इसके अलावा Microsoft में भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है।

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फंड के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिकी टेक कंपनियों को लेकर उसकी रणनीति क्यों बदल रही है?

Netflix में कितना किया निवेश?

अक्टूबर 2026 की पोर्टफोलियो रिपोर्ट के मुताबिक, Parag Parikh Flexi Cap Fund ने Netflix को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। फंड में Netflix की हिस्सेदारी करीब 3.1% हो गई है।

वहीं, Meta Platforms से फंड ने पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला किया है। हालांकि, फंड ने इन बदलावों की कोई खास वजह नहीं बताई है।

Meta को छोड़कर Netflix पर क्यों लगाया दांव?

Meta और Netflix दोनों डिजिटल कारोबार से जुड़ी कंपनियां हैं, लेकिन इनकी कमाई का तरीका अलग है।

Meta की ज्यादातर कमाई Facebook और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों से होती है। वहीं, Netflix की कमाई मुख्य रूप से सब्सक्रिप्शन से होती है। कंपनी विज्ञापनों वाले प्लान से भी अपना कारोबार बढ़ा रही है।

ऐसे में माना जा सकता है कि फंड को मौजूदा कीमतों पर Netflix में बेहतर संभावनाएं दिख रही हों। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि फंड का अमेरिकी टेक सेक्टर से भरोसा उठ गया है।

Microsoft में भी घटाई हिस्सेदारी

फंड ने अक्टूबर में Microsoft में भी अपना निवेश कम किया है। यह पोर्टफोलियो की एकमात्र मौजूदा कंपनी थी, जिसमें महीने के दौरान हिस्सेदारी घटाई गई।

Meta से पूरी तरह बाहर निकलना और Microsoft में निवेश कम करना दिखाता है कि फंड अमेरिकी टेक कंपनियों में चुनिंदा बदलाव कर रहा है। Netflix में नया निवेश बताता है कि विदेशी शेयरों में उसकी दिलचस्पी बनी हुई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

भारतीय कंपनियों में कहां बढ़ाया निवेश?

फंड ने सिर्फ विदेशी कंपनियों में ही बदलाव नहीं किया, बल्कि भारतीय शेयरों में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

अक्टूबर में फंड ने 14 कंपनियों में निवेश बढ़ाया। इनमें DLF, Coal India, Bajaj Holdings & Investment, Indus Towers और Petronet LNG शामिल हैं।

वहीं, HDFC Bank, Power Grid, ITC, ICICI Bank और Kotak Mahindra Bank समेत 24 कंपनियों में निवेश पहले जैसा रखा गया।

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अक्टूबर की फैक्टशीट के मुताबिक, फंड का करीब 10.1% निवेश विदेशी शेयरों में था। कुल इक्विटी निवेश 73.9% और कैश की हिस्सेदारी करीब 16% थी।

निवेशकों के लिए क्या है जरूरी?

अगर आप इस फंड में SIP करते हैं, तो सिर्फ Meta बेचने या Netflix खरीदने के आधार पर निवेश का फैसला बदलना सही नहीं होगा।

निवेशकों को फंड के लंबे समय के प्रदर्शन, पोर्टफोलियो में विविधता और जोखिम पर ध्यान देना चाहिए। इन बदलावों से फंड को कितना फायदा होगा, यह आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा।