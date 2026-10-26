Dakar Rally 2027: सऊदी अरब में नहीं होगी दुनिया की सबसे मुश्किल रेस, अचानक क्यों बदला वेन्यू? जानिए पूरी वजह

दुनिया की सबसे मुश्किल ऑफ-रोड रेस में गिनी जाने वाली डकार रैली (Dakar Rally) को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। हर साल इस रेस में दुनिया भर के राइडर्स और ड्राइवर्स रेगिस्तान, पहाड़ों और मुश्किल रास्तों पर अपनी ताकत आजमाते हैं। लेकिन इस बार रैली के आयोजन को लेकर नया फैसला लिया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आयोजकों को वेन्यू बदलना पड़ा और अब यह रेस कहां होगी? आइए जानते हैं।

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सऊदी अरब में नहीं होगी Dakar Rally 2027

डकार रैली का 2027 एडिशन अब सऊदी अरब में आयोजित नहीं होगा। रैली के आयोजक Amaury Sport Organisation (ASO) और Saudi Motorsport Company (SMC) ने 26 अक्टूबर को इसकी पुष्टि की है। दोनों ने बताया कि क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम को देखते हुए आपसी सहमति से यह फैसला लिया गया है। पहले यह रैली 1 से 15 जनवरी 2027 के बीच होनी थी।

अब किस देश में होगी रैली?

आयोजकों ने साफ किया है कि Dakar Rally 2027 रद्द नहीं हुई है। इसे किसी दूसरे देश में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, नए मेजबान देश का नाम अभी सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में इसकी घोषणा की जाएगी। फिलहाल नए रूट और सटीक तारीखों की जानकारी भी नहीं दी गई है।

अचानक क्यों बदलना पड़ा वेन्यू?

डकार रैली के आधिकारिक X अकाउंट पर इस फैसले को असाधारण और सिर्फ एक बार के लिए उठाया गया कदम बताया गया है। यह फैसला Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF) के साथ मिलकर लिया गया है। इसे मोटरस्पोर्ट्स की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं FIA और FIM का भी समर्थन मिला है। हालांकि, आयोजकों ने क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम के अलावा कोई खास वजह नहीं बताई है।

टीमों और खिलाड़ियों का क्या होगा?

वेन्यू बदलने के बाद रैली की तैयारियों में भी बदलाव करना होगा। आयोजकों ने बताया कि वे प्रतियोगियों, टीमों और पार्टनर्स के सीधे संपर्क में हैं, ताकि नए आयोजन स्थल के हिसाब से तैयारियां की जा सकें।

2028 में फिर सऊदी अरब लौटेगी रैली

सऊदी अरब में 2028 में डकार रैली की वापसी होगी। यह रैली का ऐतिहासिक 50वां एडिशन होगा। ASO और SMC ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों संस्थाओं ने सऊदी अरब में मोटरस्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लंबी पार्टनरशिप जारी रखने की बात भी कही है।

सात साल से सऊदी अरब में हो रही थी रेस

सऊदी अरब 2020 से लगातार सात बार डकार रैली की मेजबानी कर चुका है। यहां रेगिस्तान, पहाड़ों और मुश्किल रास्तों पर कार, बाइक, क्वाड, ट्रक और चैलेंजर कैटेगरी की गाड़ियां हिस्सा लेती हैं। इस रैली में ड्राइवर्स को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

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मिडिल ईस्ट में दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट्स पर भी असर

फरवरी के आखिर में क्षेत्र में युद्ध शुरू होने के बाद कई मोटरस्पोर्ट्स इवेंट्स स्थगित या रद्द हुए हैं। इसी महीने ईरान समर्थित हूती हमलों में रियाद एयरपोर्ट समेत सऊदी अरब के अहम ठिकाने निशाने पर आए।

हालांकि, कतर में Formula 1 और MotoGP की रेस जारी रखने की योजना है। अबू धाबी में F1 का सीजन फिनाले होना है। वहीं, Formula E के Gen4 सीजन की शुरुआत 18-19 दिसंबर को सऊदी अरब के Jeddah Street Circuit से होनी तय है।