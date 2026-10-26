अचानक तेज बारिश और सड़कों पर जलभराव कार मालिकों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। कई बार पानी में फंसने से कार का इंजन खराब हो जाता है और उसकी मरम्मत पर मोटा खर्च आ सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी किन नुकसानों को कवर करती है और कौन से ऐड-ऑन आपके काम आ सकते हैं।

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मौसम में लगातार बदलाव के कारण अब मानसून के अलावा भी अचानक तेज बारिश और जलभराव की समस्या सामने आ सकती है। बेंगलुरु जैसे शहर में रोजाना ऑफिस जाने वाले किसी व्यक्ति की कार अगर पानी से भरी सड़क पर बंद हो जाए, तो उसे टोइंग से लेकर मरम्मत तक का खर्च उठाना पड़ सकता है। हालांकि, यह खर्च कितना होगा और बीमा कंपनी कितनी मदद करेगी, यह आपकी पॉलिसी और उसमें शामिल ऐड-ऑन पर निर्भर करता है।

क्या सामान्य कार इंश्योरेंस में मिलेगा क्लेम?

आमतौर पर कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में दुर्घटना और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कार को हुए नुकसान का कवर मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पानी से इंजन खराब होने पर हर बार क्लेम मिल जाएगा।

ICICI Lombard के चीफ-कमर्शियल लाइंस एंड मोटर (अंडरराइटिंग एंड क्लेम्स) गौरव अरोड़ा के मुताबिक, कई ग्राहक मानते हैं कि सामान्य कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में बाढ़ से होने वाला हर नुकसान कवर होता है। हालांकि, पानी इंजन में घुसने या हाइड्रोस्टैटिक लॉक से होने वाला नुकसान आमतौर पर बेस पॉलिसी में कवर नहीं होता, क्योंकि इसे बाद में होने वाले नुकसान यानी Consequential Loss की श्रेणी में रखा जाता है।

पानी में कार बंद हो जाए तो क्या करें?

जब पानी इंजन के कंबशन चैंबर में पहुंच जाता है और पिस्टन की सामान्य गतिविधि रुक जाती है, तो इसे हाइड्रोस्टैटिक लॉक कहा जाता है।

अगर पानी में बंद हुई कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की जाए, तो इंजन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इससे मरम्मत या इंजन बदलने का खर्च बढ़ सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में कार स्टार्ट करने की कोशिश करने के बजाय विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कौन से ऐड-ऑन आएंगे काम?

Engine Protection Add-on: यह ऐड-ऑन इंजन में पानी घुसने से होने वाले पात्र मरम्मत खर्च को कवर करने में मदद कर सकता है। हालांकि, क्लेम पॉलिसी की शर्तों और अपवादों पर निर्भर करेगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वालों और महंगी कार रखने वालों के लिए यह उपयोगी हो सकता है।

Roadside Assistance: बारिश या जलभराव में कार खराब होने पर रोडसाइड असिस्टेंस मददगार साबित हो सकता है। ICICI Lombard का Service Assure RSA कवर पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह की गाड़ियों के लिए उपलब्ध है। इसमें मिलने वाली सेवाएं और उनकी सीमाएं चुने गए प्लान पर निर्भर करती हैं।

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पॉलिसी में जरूर चेक करें ये बातें

कार मालिकों को अपनी मौजूदा पॉलिसी में बाढ़ से नुकसान, इंजन की मरम्मत और टोइंग से जुड़े कवर की जांच करनी चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि इंजन प्रोटेक्शन और रोडसाइड असिस्टेंस पहले से शामिल हैं या इन्हें अलग से खरीदना होगा।

ICICI Lombard मौसम विभाग जैसे विश्वसनीय अधिकारियों के पूर्वानुमान के आधार पर ग्राहकों को अलर्ट भी भेजती है, ताकि वे खराब मौसम के लिए पहले से तैयारी कर सकें। अचानक बारिश से होने वाले भारी खर्च से बचने के लिए समय रहते इंश्योरेंस कवरेज की समीक्षा करना फायदेमंद हो सकता है।