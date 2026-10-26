कार बनाने वाली फैक्ट्रियों में अब इंसानों जैसे रोबोट करेंगे काम! क्या कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा?

टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है। अब कार बनाने वाली फैक्ट्रियों में ऐसे रोबोट की एंट्री हो रही है, जो इंसानों की तरह चल सकते हैं और कई तरह के काम कर सकते हैं। इन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट (Humanoid Robots) कहा जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में ये रोबोट फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की जगह ले लेंगे?

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कार फैक्ट्रियों में क्या काम करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट?

ह्यूमनॉइड रोबोट ऐसे रोबोट होते हैं, जिनकी बनावट इंसानों जैसी होती है। इनमें हाथ, पैर और सेंसर लगे होते हैं, जिनकी मदद से ये आसपास की चीजों को पहचानकर काम कर सकते हैं।

ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों में इनका इस्तेमाल सामान उठाने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और कुछ पुर्जों को सही जगह लगाने जैसे कामों के लिए किया जा सकता है। खासकर ऐसे काम, जो बार-बार करने पड़ते हैं या कर्मचारियों के लिए शारीरिक रूप से मुश्किल होते हैं।

BMW की फैक्ट्री में भी हुआ रोबोट का इस्तेमाल

कार निर्माता कंपनी BMW की फैक्ट्री में Figure AI के ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल उत्पादन से जुड़े एक खास काम के लिए किया जा चुका है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी फैक्ट्री अब रोबोट चला रहे हैं।

फिलहाल कंपनियां इस तकनीक को सीमित स्तर पर आजमा रही हैं। उनका मकसद यह समझना है कि रोबोट कितनी सटीकता से काम कर सकते हैं और लंबे समय तक उनका इस्तेमाल कितना फायदेमंद होगा।

क्या फैक्ट्री कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं?

ह्यूमनॉइड रोबोट के आने से नौकरियों को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अगर रोबोट लगातार एक जैसा काम कर सकते हैं, तो भविष्य में कुछ कामों के लिए इंसानों की जरूरत कम हो सकती है।

हालांकि, अभी इंसानों की पूरी तरह जगह लेना आसान नहीं है। रोबोट को अलग-अलग परिस्थितियों में सुरक्षित तरीके से काम करने, अचानक आने वाली समस्याओं से निपटने और जटिल काम करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आने वाले समय में कितना बदलेगा ऑटो सेक्टर?

ह्यूमनॉइड रोबोट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के काम करने का तरीका बदल सकते हैं। इनकी मदद से कंपनियां उत्पादन बढ़ाने और कर्मचारियों से जोखिम भरे काम कम कराने की कोशिश कर सकती हैं।

लेकिन फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि रोबोट पूरी तरह फैक्ट्री कर्मचारियों की जगह ले लेंगे। आने वाले समय में इंसानों और रोबोट के साथ मिलकर काम करने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। इससे कुछ मौजूदा नौकरियों की प्रकृति बदल सकती है और रोबोट को चलाने, उनकी निगरानी और मरम्मत से जुड़े नए काम भी पैदा हो सकते हैं।