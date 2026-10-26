AI की दुनिया में आने वाला है संकट? Elon Musk ने 200 से ज्यादा कंपनियों को लेकर दी चेतावनी, बताई चौंकाने वाली वजह

दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एलन मस्क ने इस सेक्टर की 200 से ज्यादा कंपनियों के भविष्य को लेकर चेतावनी दी है। मस्क का कहना है कि AI क्लाउड सेवाएं देने वाली कई कंपनियां फंडिंग की कमी से बंद हो सकती हैं या दूसरी कंपनियों में विलय कर सकती हैं। उनके मुताबिक, इस मुकाबले में कुछ ही कंपनियां बच पाएंगी।

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SpaceX के CEO एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों की कमाई मुख्य रूप से AI डेटा सेंटर पर निर्भर है, उनके लिए कर्ज जुटाना मुश्किल होता जा रहा है।

As someone with a portfolio of energized land assets here is what I am seeing: 1. Neoclouds are disorganized and poorly capitalized. Some are definitely better than others however. 2. Hyperscalers are intractable, bureaucratic organizations that take 3 months to do an NDA and want 18mo escrow periods. We built our portfolio by competing against these terms because of our speed and simplicity. The more future assets orgs like ours win, the bigger the problem for the hyperscalers downstream (see 3). 3. There are delays in the existing pipeline that will catch people off guard in 2027. Hyperacalers will (obviously) react by focusing on their own internal compute needs over any third party. If the third party is a model company, they will tell them to go through their model router where they will also take a non-trivial vig. Them telling Ant they have no compute for them (rumored in Ant’s S-1) if true is a huge tell that this is already happening. All of this is to say that it does look like there will be a lot of partially stranded compute and compute sitting in inventory in 2027 than is currently forecasted. This is bought and paid for but effectively underearning (below total cost of capital) or collecting dust. We see this as true for everyone - model companies, hyperscalers, neoclouds except ONE (you can guess which one). This dislocation will benefit two kinds of orgs: the non-bureaucratic big scalers who can build industrial scale quickly and the nimble, well capitalized players feeding them. 2027 will be a turbulent year because it will clear out a bunch of wrong/bad bets. It will also be a consolidation year for a few. — Chamath Palihapitiya (@chamath) October 25, 2026

किन 200 से ज्यादा कंपनियों पर मंडरा रहा खतरा?

मस्क ने खास तौर पर Neocloud कंपनियों को लेकर चेतावनी दी है। ये कंपनियां AI मॉडल तैयार करने और चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए महंगे GPU, सर्वर और डेटा सेंटर की जरूरत होती है।

मस्क के मुताबिक, कर्ज देने वाली संस्थाएं अब ऐसी कंपनियों को फंडिंग देने से बच रही हैं, जिनके पास AI डेटा सेंटर के अलावा कमाई के मजबूत स्रोत नहीं हैं।

उन्होंने आशंका जताई कि 200 से ज्यादा Neocloud कंपनियों में से कई बंद हो सकती हैं या उनका विलय हो सकता है।

AI कंपनियों के सामने क्यों बढ़ रहा संकट?

AI डेटा सेंटर बनाने और चलाने में भारी निवेश की जरूरत होती है। कंपनियों को महंगे चिप्स खरीदने, बिजली और सर्वर पर खर्च करने तथा लगातार कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी चाहिए।

अगर बैंकों और निवेशकों से कर्ज मिलना मुश्किल होता है, तो ऐसी कंपनियों की विस्तार योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

मस्क ने यह भी स्पष्ट किया कि SpaceX की इन कंपनियों को खरीदने की कोई योजना नहीं है।

SpaceX ने खुद जुटाए 40 अरब डॉलर

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दिलचस्प बात यह है कि मस्क की SpaceX भी AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही है। मस्क के मुताबिक, कंपनी ने GPU और एडवांस AI चिप्स खरीदने के लिए 40 अरब डॉलर का कर्ज जुटाने का समझौता पूरा कर लिया है। इन चिप्स की डिलीवरी 2027 की पहली और दूसरी तिमाही में होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि Starlink और रॉकेट लॉन्च कारोबार से होने वाली कमाई तथा कंपनी की मजबूत क्रेडिट स्थिति ने फंडिंग जुटाने में मदद की।

हालांकि, इस वित्तीय समझौते की अंतिम शर्तों की पूरी पुष्टि अभी नहीं हुई है।

AI की दौड़ में आगे क्या होगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, SpaceX ने 2026 की तीसरी तिमाही में 14.58 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया। कंपनी ने चौथी तिमाही में 35 से 40 अरब डॉलर तक पूंजीगत खर्च का अनुमान जताया है।

मस्क की चेतावनी ऐसे समय आई है, जब टेक कंपनियां AI पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं।

हालांकि, 200 से ज्यादा कंपनियों के बंद होने की बात मस्क का अनुमान है, कोई पुष्ट नतीजा नहीं। आने वाले समय में फंडिंग की उपलब्धता और कंपनियों की कमाई तय करेगी कि कौन इस प्रतिस्पर्धा में टिक पाता है।