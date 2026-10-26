दिवाली पर नोएडा वालों को मिल सकता है तोहफा! गौर चौक अंडरपास होगा शुरू, इन इलाकों में सफर होगा आसान

नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गौर चौक पर बन रहा अंडरपास दिवाली के आसपास ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का करीब 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है और अब आखिरी चरण का काम चल रहा है। अंडरपास शुरू होने से लोगों को रोजाना लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

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₹92 करोड़ की लागत से बन रहा अंडरपास

गौर चौक पर बन रहा यह अंडरपास करीब 700 मीटर लंबा और छह लेन का है। इसे ताज हाईवे के समानांतर बनाया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 92 करोड़ रुपये की लागत मंजूर की गई है।

गौर चौक नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौर सिटी और आसपास के रिहायशी सेक्टरों को जोड़ने वाला प्रमुख चौराहा है। यहां दिनभर गाड़ियों की भारी आवाजाही रहती है, जिसकी वजह से लोगों को अक्सर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है।

दिवाली तक खुल सकता है अंडरपास

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के डिप्टी जनरल मैनेजर (सिविल) विजय रावल के मुताबिक, अंडरपास का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अगले कुछ दिनों में काम पूरा होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि अंडरपास दिवाली तक तैयार हो सकता है। हालांकि, इसके उद्घाटन की आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं हुई है। अथॉरिटी जल्द ही इसकी तारीख फाइनल करेगी।

इससे पहले अंडरपास को 15 अगस्त तक खोलने की योजना थी, लेकिन तय समय पर काम पूरा नहीं हो पाया था। अब इसे दिवाली के आसपास शुरू करने की तैयारी है।

Image Credit: AAJ TAK

घंटों के ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

गौर चौक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल है। इस इलाके में पांच लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहां सुबह और शाम के व्यस्त समय में ट्रैफिक की समस्या काफी बढ़ जाती है।

स्थानीय यात्रियों की शिकायत रही है कि कई बार गौर चौक के आसपास थोड़ी दूरी तय करने में भी करीब एक घंटा लग जाता है।

अंडरपास शुरू होने के बाद गाड़ियां बिना चौराहे पर रुके आगे निकल सकेंगी। इससे ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कम होने और आसपास की सड़कों पर दबाव घटने की उम्मीद है।

इन इलाकों के लोगों को होगा फायदा

इस अंडरपास से गौर सिटी, नोएडा एक्सटेंशन, सेक्टर 121, सेक्टर 122 और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर, क्रॉसिंग रिपब्लिक और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले यात्रियों का सफर भी आसान हो सकता है।

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अंडरपास बनने से सीधे आगे जाने वाले वाहन चौराहे के ट्रैफिक से अलग होकर निकल सकेंगे। इससे गौर चौक पर गाड़ियों का दबाव कम होगा। हालांकि, यात्रियों को इस सुविधा का लाभ कब से मिलेगा, यह उद्घाटन की आधिकारिक तारीख तय होने के बाद ही साफ होगा।