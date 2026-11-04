Cyclone Murasu: आंध्र प्रदेश में चक्रवात मुरासु का कहर! पानी में डूबीं सड़कें, दो जिलों में स्कूल बंद

आंध्र प्रदेश में चक्रवात मुरासु के कारण हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विजयवाड़ा में मंगलवार को तेज बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ और लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हुई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने NTR और कृष्णा जिले में बुधवार को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया। बारिश का असर सड़क यातायात के साथ हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला।

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विजयवाड़ा की कई सड़कों पर भरा पानी

मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद विजयवाड़ा के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। भवनिपुरम, निर्मला कॉन्वेंट रोड, ईवी मैनर रोड, पॉलीक्लिनिक रोड और एलुरु रोड जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया।

बस स्टैंड के पास निचले पुल के आसपास पानी घुटनों तक पहुंच गया, जबकि शहर के दूसरे हिस्सों में टखनों तक पानी भरा दिखाई दिया। जलभराव के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

चित्ती नगर इलाके में भारी बारिश के चलते पेड़ों की डालियां गिरने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।

NTR जिले में कितनी हुई बारिश?

बारिश के आंकड़ों की बात करें तो मंगलवार शाम 5 बजे तक विजयवाड़ा डिवीजन में कुल 438.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह जिले के तीनों डिवीजनों में सबसे ज्यादा रही।

वहीं, इसी अवधि के दौरान पूरे NTR जिले में कुल 857.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार हुई तेज बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुईं।

दो जिलों में शिक्षण संस्थान बंद, उड़ानें भी रद्द

खराब मौसम और सड़कों पर जलभराव को देखते हुए प्रशासन ने NTR और कृष्णा जिलों में बुधवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का आदेश दिया। यह फैसला छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया।

बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। एयरलाइन Fly91 ने मंगलवार को हैदराबाद-विजयवाड़ा-हैदराबाद रूट की दो उड़ानें IC 3305 और IC 3306 रद्द कर दीं।

तट पार करने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात मुरासु

चक्रवात मुरासु मंगलवार तड़के आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर ओंगोल के पास पहुंचा और तट को पार कर गया। इसके चलते राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई।

हालांकि, जमीन की ओर बढ़ने के बाद चक्रवात कमजोर पड़ गया, लेकिन बारिश से जुड़ी परेशानियां जारी रहीं। विजयवाड़ा के अलावा तटीय आंध्र प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी खराब मौसम का असर यातायात और आम जनजीवन पर देखने को मिला।