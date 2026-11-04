Railway Special Train: गुजरात से उत्तराखंड जाना हुआ आसान! रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

त्योहारी सीजन और सर्दियों में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने नवंबर 2026 में गुजरात से उत्तराखंड के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों को यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए चलाया जा रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल ने गुजरात के उत्राण से उत्तराखंड के लालकुआं के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है।

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ये ट्रेनें 5-6 नवंबर और 12-13 नवंबर को चलाई जाएंगी। इससे गुजरात से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को सफर करने का एक और विकल्प मिलेगा।

कब और कितने बजे चलेगी स्पेशल ट्रेन?

पश्चिम रेलवे के मुताबिक, ट्रेन नंबर 09129 उत्राण-लालकुआं स्पेशल 5 नवंबर और 12 नवंबर को उत्राण से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन शाम 4:10 बजे लालकुआं पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 09130 लालकुआं-उत्राण स्पेशल 6 नवंबर और 13 नवंबर को रात 10 बजे लालकुआं से चलेगी। यह अगले दिन रात 10:15 बजे उत्राण पहुंचेगी।

इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए यात्रियों को गुजरात और उत्तराखंड के बीच आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

ये स्पेशल ट्रेनें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड पहुंचेंगी। रास्ते में कुल 20 स्टेशनों पर इनका ठहराव होगा।

इनमें अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली जंक्शन, बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी और किच्छा शामिल हैं।

दोनों दिशाओं में ट्रेनें इन स्टेशनों पर रुकेंगी। यात्रियों के लिए एसी, स्लीपर और जनरल क्लास के कोच उपलब्ध होंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

टिकट बुकिंग कब से शुरू हुई?

रेलवे के मुताबिक, ट्रेन नंबर 09129 के लिए टिकट बुकिंग 3 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। यात्री रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर या IRCTC की वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं।

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर से पहले ट्रेन का ताजा समय, स्टॉपेज और कोच की जानकारी भारतीय रेलवे के आधिकारिक पूछताछ पोर्टल पर जरूर चेक कर लें।

यात्रियों को क्या होगा फायदा?

त्योहारी और सर्दियों के सीजन में गुजरात से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेन सेवा फायदेमंद हो सकती है। खासकर वडोदरा, कोटा, मथुरा, बरेली और किच्छा जैसे शहरों से सफर करने वालों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

पश्चिम रेलवे ने बढ़ती मांग को देखते हुए यह मौसमी सेवा शुरू करने का फैसला किया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की तारीख के मुताबिक समय रहते टिकट बुक कर लें।