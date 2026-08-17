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Newsट्रेंडिंग 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिए रिटायरमेंट के संकेत, आखिरी सीजन में बनाएंगे नया इतिहास

41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दिए रिटायरमेंट के संकेत, आखिरी सीजन में बनाएंगे नया इतिहास

फुटबॉल के सबसे बड़े सितारों में शामिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने संन्यास को लेकर बड़ा संकेत दिया है। रोनाल्डो ने कहा कि 2026-27 सीजन शायद उनका आखिरी साल होगा। 25 साल के शानदार करियर के बाद अब उनकी नजर 1000 गोल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और यादगार विदाई पर है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 17, 2026 17:20 IST

In Short

  • क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने संकेत दिया कि 2026-27 सीजन उनका प्रोफेशनल फुटबॉल का आखिरी साल हो सकता है।
  • 41 साल के रोनाल्डो अब करियर में 1000 ऑफिशियल गोल पूरे करने से सिर्फ 24 गोल दूर हैं।
  • स्पोर्टिंग सीपी से शुरू हुआ सफर मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड जुवेंटस और अल नस्र तक पहुंचा।

41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 16 अगस्त 2026 को वोग को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह शायद फुटबॉल में उनका आखिरी साल होगा। वह अभी सऊदी प्रो लीग क्लब अल नस्र के साथ जुड़े हुए हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 तक है। हालांकि रोनाल्डो ने संकेत दिया है कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वह आगे नहीं बढ़ेंगे।

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इससे पहले 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी रोनाल्डो ने कहा था कि पुर्तगाल के लिए यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। अब क्लब फुटबॉल से भी उनके संन्यास की तस्वीर साफ होती दिख रही है।

रोनाल्डो बोले शानदार विरासत छोड़ना चाहता हूं

रोनाल्डो ने अपने 25 साल के करियर को याद करते हुए कहा कि वह फुटबॉल को एक शानदार विरासत के साथ अलविदा कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फुटबॉल छोड़ने के बाद भी उनके पास कई योजनाएं हैं, लेकिन वह उन्हें अभी पूरी तरह साझा नहीं करना चाहते।

उन्होंने बताया कि फुटबॉल से दूर जाना आसान नहीं होगा क्योंकि इस खेल ने उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बनाया है। इसलिए उन्हें अपने समय को अलग अलग कामों और नई गतिविधियों में लगाना होगा।

परिवार के साथ समय बिताने और नई चीजों पर ध्यान देने की तैयारी

रोनाल्डो ने कहा कि वह फुटबॉल के बाद ज्यादा यात्रा करना चाहते हैं, पैडल खेलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी के उन पलों को एंजॉय करना चाहते हैं जिनके लिए उन्होंने लंबे समय तक मेहनत की है।

उन्होंने कहा कि 25 साल के करियर में काफी त्याग और मेहनत रही है और अब वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने पर ध्यान देना चाहते हैं।

1000 गोल के रिकॉर्ड पर रोनाल्डो की नजर

संन्यास के संकेत देने के बावजूद रोनाल्डो का एक बड़ा लक्ष्य अभी बाकी है। वह अपने करियर में 1000 ऑफिशियल गोल पूरे करना चाहते हैं। फिलहाल वह इस ऐतिहासिक आंकड़े से 24 सीनियर गोल दूर हैं।

रोनाल्डो कई बार कह चुके हैं कि वह इस रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद ही अपने फुटबॉल करियर को खत्म करना चाहते हैं। पुर्तगाल के नए मैनेजर जॉर्ज जीसस ने भी उन्हें पुर्तगाली फुटबॉल का प्रतीक बताया है और कहा है कि फिट रहने और क्लब स्तर पर खेलते रहने तक उन्हें टीम में चुना जाता रहेगा।

ऐसा रहा है रोनाल्डो का शानदार करियर

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर की शुरुआत स्पोर्टिंग सीपी से की थी। इसके बाद उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस और अल नस्र जैसे बड़े क्लबों के लिए खेला।

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रियल मैड्रिड के साथ उनका दौर सबसे शानदार रहा, जहां उन्होंने 438 मैचों में 450 गोल किए। वह पांच बार बैलन डी'ओर जीत चुके हैं और फुटबॉल इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं।

अब 2026-27 सीजन उनके शानदार सफर का आखिरी अध्याय बन सकता है, जहां रोनाल्डो की नजर अपने आखिरी बड़े लक्ष्य और यादगार विदाई पर होगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 17, 2026