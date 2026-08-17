iPhone 17 अभी खरीदें या iPhone 18 का इंतजार करें? फैसला लेने से पहले जानें ये जरूरी बातें

अगर आप नया iPhone खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस साल Apple का लॉन्च प्लान आपका फैसला थोड़ा मुश्किल कर सकता है। हर साल की तरह सितंबर में इस बार स्टैंडर्ड iPhone 18 आने की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकता है, जबकि रेगुलर iPhone 18 को 2027 के वसंत तक टाला जा सकता है।

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इसका मतलब है कि अगर आप सितंबर में नया स्टैंडर्ड iPhone लेने का इंतजार कर रहे थे, तो आपको करीब छह महीने और रुकना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि अभी iPhone 17 खरीदना बेहतर है या iPhone 18 का इंतजार करना?

iPhone 18 के इंतजार से कीमत कम होगी, यह जरूरी नहीं

आमतौर पर नया iPhone आने के बाद पुराने मॉडल की कीमत कम हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा होना तय नहीं है। Apple ने हाल में कुछ Mac और iPad मॉडल की कीमतें बढ़ाई हैं और अब iPhone की कीमतों पर भी दबाव की खबरें हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत मौजूदा मॉडल से करीब 100 से 300 डॉलर तक ज्यादा हो सकती है। स्टैंडर्ड iPhone 18 भी महंगा हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह मेमोरी और RAM की बढ़ती कीमत बताई जा रही है।

इसलिए अगर आपको अभी नया फोन चाहिए और आप पूरा पैसा एक साथ देने वाले हैं, तो iPhone 17 खरीदना ज्यादा समझदारी वाला फैसला हो सकता है। अगर आप EMI पर फोन लेते हैं, तो कीमत में बढ़ोतरी का असर हर महीने कम महसूस हो सकता है।

अभी iPhone 17 खरीदने का एक और फायदा

अगर आपके पास पहले से कोई पुराना iPhone है और आप उसे बेचकर नया फोन लेने वाले हैं, तो ज्यादा इंतजार करना आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। नए iPhone लॉन्च होने के बाद पुराने फोन की ट्रेड-इन कीमत आम तौर पर कम हो जाती है।

यानी अगर आप अपना मौजूदा iPhone बेचने या एक्सचेंज करने वाले हैं, तो नए मॉडल के लॉन्च से पहले उसे बदलने पर आपको बेहतर कीमत मिल सकती है।

iPhone 18 में क्या मिलेगा?

iPhone 18 में कई बड़े बदलाव मिलने की अफवाह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें Apple की नई 2nm A20 चिप मिल सकती है। फोन में 9GB या 12GB RAM होने की भी चर्चा है, जबकि मौजूदा iPhone 17 में 8GB RAM है।

इसके अलावा छोटा Dynamic Island, 24MP फ्रंट कैमरा और Apple का नया C2 मॉडेम मिलने की बात कही जा रही है। C2 मॉडेम से कनेक्टिविटी और पावर एफिशिएंसी बेहतर होने की उम्मीद है।

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हालांकि, स्टैंडर्ड iPhone 18 में कुछ फीचर्स Pro मॉडल से कम भी हो सकते हैं। अफवाहों के मुताबिक, इसमें कम ब्राइट डिस्प्ले और कम GPU कोर वाली A20 चिप मिल सकती है। Apple लागत कम रखने के लिए iPhone 18e के कुछ कंपोनेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है।

iOS 27 के लिए ज्यादा RAM जरूरी हो सकती है

iPhone 18 में ज्यादा RAM मिलने की चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि Apple के आने वाले iOS 27 में AI और Siri से जुड़े कुछ फीचर्स के लिए ज्यादा RAM की जरूरत पड़ सकती है।

कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि Siri की ज्यादा नैचुरल आवाज और बेहतर डिक्टेशन जैसे फीचर्स के लिए 12GB RAM की जरूरत हो सकती है। अगर स्टैंडर्ड iPhone 18 में सिर्फ 9GB RAM मिलती है, तो हो सकता है कि उसे भी इन सभी नए फीचर्स का पूरा फायदा न मिले।

iPhone 17 अभी भी क्यों अच्छा विकल्प है?

अगर आपको अभी फोन चाहिए, तो iPhone 17 को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। इसमें 120Hz ProMotion डिस्प्ले, Always-On Display, वाइड और अल्ट्रा-वाइड कैमरे और तेज चिप मिलती है।

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इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं है, RAM Pro मॉडल से कम है और बैटरी भी छोटी है। लेकिन अगर आप iPhone 13, iPhone 14 या iPhone 15 से अपग्रेड कर रहे हैं, तो iPhone 17 में आपको काफी बड़ा बदलाव महसूस होगा।

तो अभी खरीदें या इंतजार करें?

अगर आपका मौजूदा फोन ठीक चल रहा है और आप iPhone 18 के नए फीचर्स चाहते हैं, तो 2027 तक इंतजार करना सही विकल्प हो सकता है। खासकर अगर आपको 2nm चिप, ज्यादा RAM, नया कैमरा और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी चीजें जरूरी लगती हैं।

लेकिन अगर आपका फोन पुराना हो चुका है, अभी अपग्रेड करना जरूरी है या आप अपने पुराने iPhone की बेहतर एक्सचेंज कीमत चाहते हैं, तो iPhone 17 खरीदना ज्यादा आसान फैसला हो सकता है।

फिलहाल iPhone 18 से जुड़ी लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स की जानकारी अफवाहों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। Apple की ओर से स्टैंडर्ड iPhone 18 की आधिकारिक लॉन्च तारीख की पुष्टि नहीं हुई है।