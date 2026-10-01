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Newsट्रेंडिंगदिल्लीवालों के लिए खास होगा रविवार! Connaught Place में गाड़ियों की जगह दिखेगा ये अलग नजारा

दिल्लीवालों के लिए खास होगा रविवार! Connaught Place में गाड़ियों की जगह दिखेगा ये अलग नजारा

दिल्ली के कनॉट प्लेस में 4 अक्टूबर को नजारा कुछ अलग होगा। इनर सर्किल में गाड़ियों की जगह साइकिलिंग, फिटनेस और कई दूसरी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। राहगीरी डे के दौरान लाइव म्यूजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जानिए रविवार को कनॉट प्लेस में क्या-क्या खास होने वाला है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Oct 1, 2026 16:58 IST
AI Generated Image

In Short

  • 4 अक्टूबर को कनॉट प्लेस का इनर सर्किल कार-फ्री रहेगा।
  • राहगीरी डे में साइकिलिंग, फिटनेस, स्ट्रीट आर्ट और कई एक्टिविटीज होंगी।
  • सेंट्रल पार्क में लोकप्रिय रॉक बैंड Euphoria लाइव परफॉर्म करेगा।

अगर आप रविवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 4 अक्टूबर को कनॉट प्लेस का इनर सर्किल कार-फ्री रहेगा। इस दौरान यहां राहगीरी डे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साइकिलिंग, फिटनेस एक्टिविटीज, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और लाइव म्यूजिक जैसे कई कार्यक्रम होंगे।

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4 अक्टूबर को होगा राहगीरी डे

राहगीरी डे का आयोजन राहगीरी फाउंडेशन, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और फिट इंडिया की ओर से किया जा रहा है। इसमें नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC भी शामिल है। कार्यक्रम 4 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में आयोजित किया जाएगा।

इस दौरान मोटर वाहनों की जगह पैदल चलने वाले लोगों और साइकिल चलाने वालों के लिए जगह उपलब्ध होगी। आयोजकों के मुताबिक, इससे लोगों को कनॉट प्लेस को एक ज्यादा पीपल-फ्रेंडली पब्लिक स्पेस के रूप में अनुभव करने का मौका मिलेगा।

सेंट्रल पार्क में Euphoria की लाइव परफॉर्मेंस

राहगीरी डे में सिर्फ साइकिलिंग और फिटनेस एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, बल्कि म्यूजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। लोकप्रिय भारतीय रॉक बैंड Euphoria सेंट्रल पार्क में लाइव परफॉर्म करेगा।

इसके अलावा स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी और आम लोगों के लिए अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज आयोजित की जाएंगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

साइकिलिंग और फिटनेस पर रहेगा फोकस

यह कार्यक्रम फिट इंडिया के 'Sundays on Cycle' अभियान के साथ पार्टनरशिप में आयोजित किया जाएगा। इसमें लोगों को कम्युनिटी साइकिलिंग ड्राइव और फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इनर सर्किल में वॉकिंग, साइकिलिंग और नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट से जुड़े डेमोंस्ट्रेशन और एक्टिविटीज भी आयोजित की जाएंगी।

स्ट्रीट आर्ट और वर्कशॉप्स भी होंगी

कार्यक्रम में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्ट्रीट आर्ट और इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स भी शामिल होंगी। इसके अलावा युवाओं की भागीदारी, नागरिक जुड़ाव और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर केंद्रित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

Urban Adda '26 का भी होगा आगाज

राहगीरी डे Urban Adda '26 के लिए कर्टेन-रेजर का काम भी करेगा। Urban Adda '26 शहरी बदलाव पर आधारित तीन दिन की कॉन्फ्रेंस है। इसका आयोजन 5 से 7 अक्टूबर तक इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया जाएगा।

इस तरह 4 अक्टूबर को कनॉट प्लेस का इनर सर्किल गाड़ियों की जगह साइकिलिंग, फिटनेस, म्यूजिक और दूसरी सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

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Edited By:
Sonam
Published On:
Oct 1, 2026