महिंद्रा की गाड़ियों की ताबड़तोड़ बिक्री! SUV सेल 14% बढ़ी, इलेक्ट्रिक कारों ने पार किया ये बड़ा आंकड़ा

महिंद्रा की गाड़ियों की बिक्री के सितंबर 2026 के आंकड़े सामने आ गए हैं। कंपनी ने घरेलू बाजार में 64 हजार से ज्यादा SUV बेचकर सालाना आधार पर 14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं, कुल वाहन बिक्री में भी 15 फीसदी का इजाफा हुआ है। कंपनी की इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV की बिक्री भी 1 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है।

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सितंबर में बिकीं 64,092 SUV

कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2026 में घरेलू बाजार में कुल 64,092 यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV की बिक्री हुई। सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 56,233 यूनिट था। इस तरह SUV की बिक्री सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़ी है।

एक्सपोर्ट समेत महिंद्रा ने सितंबर 2026 में कुल 1,14,874 वाहन बेचे। यह पिछले साल सितंबर के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा है।

छह महीने में SUV बिक्री 20% बढ़ी

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कंपनी ने घरेलू बाजार में 3,58,142 यूटिलिटी व्हीकल बेचे। पिछले साल इसी अवधि में बिक्री 2,97,570 यूनिट रही थी। यानी छह महीने में SUV बिक्री में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

कमर्शियल व्हीकल की बिक्री भी बढ़ी

2 टन से कम वजन वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल की बिक्री सितंबर में 19 फीसदी बढ़कर 4,044 यूनिट हो गई। पिछले साल यह आंकड़ा 3,386 यूनिट था।

वहीं, 2 से 3.5 टन वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 13 फीसदी बढ़कर 26,376 यूनिट रही, जो सितंबर 2025 में 23,342 यूनिट थी।

थ्री-व्हीलर बिक्री में 26% का उछाल

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर समेत महिंद्रा ने सितंबर में कुल 16,343 थ्री-व्हीलर बेचे। पिछले साल सितंबर में बिक्री 13,017 यूनिट थी। इस तरह इस सेगमेंट में 26 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच कंपनी ने 82,058 थ्री-व्हीलर बेचे।



इलेक्ट्रिक SUV की बिक्री 1 लाख के पार

महिंद्रा के ऑटोमोटिव बिजनेस के प्रेसिडेंट डॉ. वेलुसामी आर. के मुताबिक, कंपनी की इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV की बिक्री 1 लाख यूनिट पार कर गई है।

महिंद्रा फिलहाल XUV 3XO EV, BE 6, XEV 9e और XEV 9S की बिक्री कर रही है। इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत क्रमशः ₹13.89 लाख, ₹18.90 लाख, ₹21.90 लाख और ₹19.95 लाख है।

सितंबर में एक्सपोर्ट घटा

सितंबर 2026 में महिंद्रा ने 4,019 यूनिट एक्सपोर्ट कीं, जो पिछले साल की 4,320 यूनिट के मुकाबले 7 फीसदी कम है। हालांकि, अप्रैल से सितंबर के बीच एक्सपोर्ट 48 फीसदी बढ़कर 30,031 यूनिट पर पहुंच गया।