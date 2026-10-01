लॉन्च होते ही Royal Enfield की इस बाइक की जबरदस्त डिमांड, कंपनी को रोकनी पड़ी बुकिंग, जानें क्या है वजह

रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में अपनी नई हिमालयन 440 (Royal Enfield Himalayan 440) को लॉन्च किया है और बाजार में आते ही इस बाइक को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। बाइक की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इसका वेटिंग पीरियड 6 महीने तक पहुंच गया है। बढ़ती बुकिंग और लंबे इंतजार को देखते हुए कंपनी ने फिलहाल हिमालयन 440 की बुकिंग रोकने का फैसला किया है।

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कंपनी ने इस बाइक को सितंबर की शुरुआत में लॉन्च किया था। अब रॉयल एनफील्ड बाइक का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देगी, ताकि बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके।

कितनी है Himalayan 440 की कीमत?

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 को 4 सितंबर को लॉन्च किया गया था। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.29 लाख रुपये रखी है। इस मोटरसाइकिल के जरिए कंपनी हिमालयन के पुराने ओरिजनल फॉर्मूले को वापस लेकर आई है।

दरअसल, हिमालयन 450 के लॉन्च होने के बाद कई लोग पुरानी हिमालयन को मिस कर रहे थे। इसी रुझान को देखते हुए कंपनी ने हिमालयन 440 को नए 440 सीसी इंजन के साथ पेश किया।

क्यों रोकनी पड़ी बाइक की बुकिंग?

लॉन्च के बाद हिमालयन 440 को बड़ी संख्या में बुकिंग मिली हैं। इसकी वजह से बाइक का वेटिंग पीरियड बढ़कर 6 महीने तक पहुंच गया है। ऐसे में रॉयल एनफील्ड ने कुछ समय के लिए इसकी नई बुकिंग रोकने का फैसला किया है।

इस दौरान कंपनी बाइक का प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस करेगी। खास बात यह है कि जब इसकी बुकिंग दोबारा शुरू होगी, तब भी बाइक की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि बुकिंग दोबारा कब से शुरू होगी।

Himalayan 440 में क्या है खास?

हिमालयन 440 में 443 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 25.4 एचपी की पावर और 34 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

बाइक का डिजाइन काफी हद तक पुरानी हिमालयन 411 जैसा रखा गया है। इसमें 21 इंच का फ्रंट व्हील और 17 इंच का रियर व्हील दिया गया है। बाइक में 220 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है।

इन कलर ऑप्शन में मिलेगी बाइक

सेफ्टी के लिए हिमालयन 440 में डुअल-चैनल एबीएस स्टैंडर्ड दिया गया है। कंपनी ने बाइक को सेला ब्लैक, मस्टैंग ब्राउन और नेलोंग व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश किया है।