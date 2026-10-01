पेट्रोल-डीजल चाहिए तो पहले चेक कर लें ये नियम! नहीं तो पंप से लौटना पड़ेगा खाली हाथ

नोएडा और गौतमबुद्धनगर में वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू किए गए इस नियम का असर पहले ही दिन पेट्रोल पंपों पर दिखाई दिया। कर्मचारियों ने ईंधन देने से पहले वाहनों के PUC की वैधता जांचनी शुरू कर दी है।

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मोबाइल ऐप से चेक हो रहा PUC

पेट्रोल पंप कर्मचारियों को वाहनों के PUC की वैधता जांचने के लिए मोबाइल ऐप की सुविधा दी गई है। कर्मचारी ऐप में बाइक या दूसरे वाहन का नंबर डालकर पता कर रहे हैं कि उसका PUC वैध है या नहीं।

आजतक की टीम ने नोएडा के अलग-अलग पेट्रोल पंपों पर इस व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए PUC चेक करते नजर आए।

बिना वैध PUC के लौटाए गए वाहन चालक

पेट्रोल पंप कर्मचारी रामपाल यादव ने बताया कि सुबह से ऐप के जरिए वाहनों का PUC चेक किया जा रहा है। जिन वाहनों का PUC वैध नहीं है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उनके मुताबिक, सुबह से तीन-चार लोगों को बिना पेट्रोल दिए वापस भेजा जा चुका था।

वहीं, बाइक चालक संदीप कुमार ने बताया कि उनकी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक किया गया। वैध PUC मिलने के बाद उनकी बाइक में पेट्रोल भर दिया गया।

कई लोगों को नहीं थी नए नियम की जानकारी

नई व्यवस्था लागू होने के पहले दिन कई वाहन चालक ऐसे भी मिले, जिन्हें नियम की जानकारी नहीं थी। बाइक चालक याकूब खान ने बताया कि उनका PUC पहले से बना हुआ था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि अब पेट्रोल भरवाने से पहले इसकी जांच की जाएगी।

वहीं, राहुल नाम के एक अन्य बाइक चालक ने बताया कि उन्हें नई व्यवस्था की जानकारी पहले से थी। यानी पहले दिन कुछ वाहन चालक नियम को लेकर तैयार दिखे, जबकि कई लोगों को पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद इसकी जानकारी मिली।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पहले दिन ऐप में आई सर्वर की दिक्कत

PUC जांच के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल ऐप में पहले दिन सर्वर की परेशानी भी सामने आई। इससे जांच की प्रक्रिया प्रभावित हुई। हालांकि, कर्मचारी इसके बावजूद वाहनों का PUC चेक करने की कोशिश करते रहे।

फिलहाल गौतमबुद्धनगर के पेट्रोल पंपों पर नई व्यवस्था के तहत PUCC की जांच शुरू हो चुकी है। जिन वाहनों के पास वैध PUC नहीं है, उन्हें पेट्रोल या डीजल देने से मना किया जा रहा है।