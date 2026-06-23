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Newsट्रेंडिंगशाहिद कपूर की Cocktail 2 का धमाका, 100 करोड़ क्लब में जल्द होगी एंट्री

शाहिद कपूर की Cocktail 2 का धमाका, 100 करोड़ क्लब में जल्द होगी एंट्री

शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के महज चार दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 85.31 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। सोमवार को कमाई में गिरावट के बावजूद फिल्म 50 करोड़ रुपये के भारतीय नेट क्लब में शामिल हो चुकी है और अब उसकी नजर 100 करोड़ क्लब में एंट्री पर है।

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Franklin Nigam
Franklin Nigam
UPDATED: Jun 23, 2026 09:45 IST
Cocktail 2 Box Office
AI Image: Cocktail 2 Box Office

In Short

  • Cocktail 2 Box Office: 4 दिन में 85 करोड़ पार, अब 100 करोड़ क्लब पर नजर
  • Cocktail 2 ने 50 करोड़ नेट क्लब में बनाई जगह, अब 100 करोड़ से बस एक कदम दूर
  • भारत में चार दिनों के भीतर 50 करोड़ रुपये की कमाई
  • शाहिद कपूर की Cocktail 2 का धमाका, 100 करोड़ क्लब में जल्द होगी एंट्री

Cocktail 2 Box Office: 4 दिन में 85 करोड़ पार, अब 100 करोड़ क्लब से बस इतनी दूर शाहिद कपूर की फिल्म

शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है। रिलीज के चार दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 85.31 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और अब यह 100 करोड़ रुपये के क्लब से 15 करोड़ रुपये से भी कम दूर है।

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सोमवार को आई गिरावट, फिर भी 50 करोड़ नेट क्लब में एंट्री

ताजा बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले सोमवार को भारत में 6.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 53.85 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 64.56 करोड़ रुपये रहा। हालांकि वीकेंड के मुकाबले सोमवार को कमाई में गिरावट दर्ज हुई। लेकिन फिल्म ने चार दिनों में 50 करोड़ रुपये के नेट क्लब में जगह बना ली है। यही वजह है कि यह हालिया रिलीज बॉलीवुड फिल्मों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है।

विदेशों में फिल्म का जलवा

ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। सोमवार को फिल्म ने विदेशों में 1.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके बाद इसका कुल विदेशी कलेक्शन 20.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 85.31 करोड़ रुपये हो चुका है। यदि मौजूदा रफ्तार जारी रहती है तो फिल्म जल्द ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है।

वीकेंड में लगातार बढ़ी थी कमाई

फिल्म ने पहले दिन 13.50 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी। दूसरे दिन कमाई बढ़कर 16.25 करोड़ रुपये हो गई, जबकि रविवार को फिल्म ने 17.50 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया। इसके बाद सोमवार को फिल्म ने 6.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया। दिए गए आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने भारत में 50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन पार करते हुए 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'पति पत्नी और वो 2' के भारत नेट कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है।

फिल्म से जुड़ी जानकारी

होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी लव रंजन और तरुण जैन ने लिखी है। इसका निर्माण दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग ने मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर तले किया है। यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई 'कॉकटेल' की अगली कड़ी के तौर पर पेश की गई है।

Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jun 23, 2026