Waterways Leisure Tourism IPO: आज से खुला आईपीओ! ₹585 करोड़ जुटाएगी कंपनी, चेक करें Price Band और लेटेस्ट GMP

Waterways Leisure Tourism IPO: क्रूज पर्यटन कारोबार से जुड़ी Waterways Leisure Tourism का आईपीओ निवेशकों के लिए आज से खुल गया है। यह आईपीओ 23 जून से 25 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसके जरिए कंपनी 585 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

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कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 769 रुपये से 808 रुपये प्रति शेयर तय किया है और आईपीओ का लॉट साइज 18 शेयरों का रखा गया है।

एंकर निवेशकों से जुटाए ₹263 करोड़

आईपीओ लॉन्च से पहले Waterways Leisure Tourism ने एंकर निवेशकों से 263.25 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने 32.58 लाख इक्विटी शेयर 808 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अलॉट किए, जो प्राइस बैंड का ऊपरी स्तर है।

एंकर बुक में Baroda BNP Paribas Mutual Fund, Cullinan Opportunities Fund, Zeal Global Opportunities Fund, M7 Global Fund, Nova Global Opportunities Fund, Stellar Growth Fund, ASAS Global Fund और Maybank Securities जैसे निवेशकों ने भाग लिया है।

क्या करती है कंपनी?

Waterways Leisure Tourism भारत की प्रमुख घरेलू क्रूज ब्रांड Cordelia Cruises का संचालन करती है। कंपनी देश के तेजी से बढ़ते क्रूज पर्यटन बाजार में एक्टिव है और घरेलू मार्गों के साथ कुछ अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों पर भी लग्जरी क्रूज सेवाएं देती है।

पिछले कुछ साल में Cordelia Cruises ने भारतीय क्रूज पर्यटन क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है और कंपनी इसी बढ़ते बाजार का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

आईपीओ से जुटाई गई राशि का कंपनी कहां करेगी इस्तेमाल?

कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का उपयोग अपनी स्टेप-डाउन सहायक कंपनी Baycruise Shipping and Leasing (IFSC) Pvt Ltd से जुड़े लीज भुगतान और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर कंपनी का संभावित पोस्ट-इश्यू मार्केट कैप करीब 5,849.48 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

कितना है आज का जीएमपी?

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को ट्रैक करने वाली कई वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी 12 रुपये है।

