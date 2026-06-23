WhatsApp को मिला भारतीय CEO, CRED फाउंडर कुणाल शाह संभालेंगे ग्लोबल कमान

भारतीय टेक और स्टार्टअप दुनिया के लिए बड़ी खबर आई है। CRED के फाउंडर कुणाल शाह अब Meta के स्वामित्व वाले WhatsApp के ग्लोबल CEO होंगे। WhatsApp के मौजूदा हेड Will Cathcart करीब सात साल तक प्लेटफॉर्म का नेतृत्व करने के बाद पद छोड़ रहे हैं। कुणाल शाह की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब Meta ने भारतीय फिनटेक कंपनी CRED में बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। यह फैसला भारत के टेक इकोसिस्टम के लिए अहम माना जा रहा है। WhatsApp दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में शामिल है और भारत इसका सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में किसी भारतीय स्टार्टअप फाउंडर को WhatsApp की ग्लोबल कमान मिलना बड़ी उपलब्धि है।

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CRED फाउंडर से WhatsApp CEO तक का सफर

कुणाल शाह भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के चर्चित नामों में शामिल हैं। उन्होंने CRED की स्थापना की, जो क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, रिवॉर्ड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले वह FreeCharge से भी जुड़े रहे हैं। अब कुणाल शाह WhatsApp के ग्लोबल CEO के रूप में कंपनी की अगली रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। उनके नेतृत्व में WhatsApp के बिजनेस, पेमेंट्स, प्रोडक्ट इनोवेशन और यूजर एक्सपीरियंस से जुड़े फैसलों पर बाजार की नजर रहेगी।

Meta-CRED डील से जुड़ा बड़ा अपडेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta CRED में करीब 900 मिलियन डॉलर निवेश करेगी। इस निवेश के बाद CRED की वैल्यूएशन लगभग 4.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है। Meta इस डील के तहत CRED में माइनॉरिटी स्टेक लेगी। यह डील इसलिए भी अहम है क्योंकि WhatsApp और फिनटेक दोनों क्षेत्रों में यूजर डेटा और प्राइवेसी बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, Meta को CRED के कस्टमर डेटा तक एक्सेस नहीं मिलेगा।

भारत के लिए क्यों बड़ी है यह नियुक्ति?

भारत WhatsApp के लिए सबसे अहम बाजारों में से एक है। देश में करोड़ों लोग रोजाना WhatsApp का इस्तेमाल मैसेजिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन और पेमेंट्स जैसी जरूरतों के लिए करते हैं। ऐसे में भारतीय उद्यमी का WhatsApp के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचना Meta की भारत पर बढ़ती रणनीतिक नजर को भी दिखाता है। कुणाल शाह की नियुक्ति से भारतीय स्टार्टअप जगत को वैश्विक टेक नेतृत्व में नई पहचान मिली है। आने वाले समय में WhatsApp के पेमेंट्स और बिजनेस टूल्स से जुड़े फैसले खास तौर पर अहम रहेंगे।