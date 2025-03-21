Chhaava Movie: शानदार मौका! सिर्फ ₹99 में देख लें विक्की कौशल की ये दमदार फिल्म - आज ही है लास्ट चांस

Chhaava Movie ₹99 Offer: लक्ष्मण उतेकर की फिल्म ‘छावा’ की काफी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का रोल किया है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।

अगर आपने अब तक विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की ये ऐतिहासिक फिल्म ‘छावा’ नहीं देखी है, तो आज आपके पास एक शानदार मौका है। फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि आज यानी शुक्रवार 21 मार्च को दर्शक सिर्फ ₹99 में इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को थिएटर में देख सकते हैं।

फिल्म छावा के निर्माता मैडॉक फिल्म्स ने आधिकारिक X हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "आपके प्यार के लिए हम आभारी हैं! देखिए शौर्य और बलिदान की अमर गाथा सिर्फ ₹99 में, सिर्फ इस शुक्रवार!" आपको बता दें कि यह ऑफर चुनिंदा थिएटरों में ही लागू है।

Witness the strength, struggle, and unyielding fire of a true warrior. ⚔️



Today, relive history on the big screen for just ₹99* (at selected theatre chains).



*Terms and conditions apply #ChhaavaInCinemas Now.#ChhaavaRoars #ChhaavaOutNow

⁩@vickykaushal09 @iamRashmika… pic.twitter.com/qOCyEV5f6m — Maddockfilms (@MaddockFilms) March 21, 2025

OTT पर कब रिलीज होगी फिल्म?

विक्की और रश्मिका मंदाना स्टारर 'छावा' (Chhaava) 14 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। तब से अब तक 36 दिनों में फिल्म ने सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म Netflix पर 11 अप्रैल को आ सकती है।

BookMyShow पर 12 मिलियन टिकट बेचने वाली पहली हिंदी फिल्म

विक्की कौशल की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म ने न केवल बॉक्स-ऑफिस पर बल्कि टिकट सेल के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया है। यह टिकटिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow पर 12 मिलियन टिकट बेचने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। BookMyShow के COO (सिनेमा) आशीष सक्सेना ने बताया कि कैसे 'छावा' ने टिकटों की बिक्री के मामले में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर अभिनीत 'स्त्री 2' को भी पीछे छोड़ दिया है।

‘Chhaava’ बनी बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी ऐतिहासिक फिल्म

फिल्म ने 35 दिनों में भारत में ₹573 करोड़ नेट कलेक्शन किया और ₹770.50 करोड़ की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई के साथ 2025 की पहली 500 करोड़ कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसने संजय लीला भंसाली की ‘पद्मावत’ को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऐतिहासिक फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।