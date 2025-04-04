CBSE 10th Result 2025: अब बिना किसी झंझट के ऐसे करें ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How To Download CBSE 10th Board Marksheet: CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का रिजल्ट जल्द घोषित होने वाला है। परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी और अब लाखों छात्र अपने CBSE 10th Result 2025 का इंतजार कर रहे हैं।

जैसे ही CBSE Board 10th Result 2025 जारी होगा, छात्र इसे cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा, CBSE डिजिलॉकर (DigiLocker) और उमंग ऐप (UMANG App) पर भी डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएगा।

advertisement

CBSE 10वीं रिजल्ट 2025: डिजिलॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका (Download CBSE 10th Result Online Marksheet via Digilocker)

स्टेप 1: डिजिलॉकर की वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या प्ले स्टोर से डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करें।

स्टेप 2: साइन अप करें और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालें।

स्टेप 3: अकाउंट बनाने के बाद CBSE सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4: "CBSE X Result 2025" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अपना रोल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 6: आपका CBSE 10वीं रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा।

स्टेप 7: इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रखें।

CBSE 10वीं रिजल्ट 2025: UMANG ऐप से ऐसे चेक करें (BSE Board 10th Result 2025 via UMNAG App)

स्टेप 1: अपने मोबाइल पर UMANG ऐप डाउनलोड करें।

स्टेप 2: मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और अकाउंट बनाएं।

स्टेप 3: होमपेज पर "All Services" सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: CBSE ऑप्शन चुनें और "CBSE 10th Result 2025" लिंक पर जाएं।

स्टेप 5: अपना रोल नंबर और अन्य जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 6: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसे आप डाउनलोड और सेव कर सकते हैं।

CBSE रिजल्ट 2025 के बाद क्या करें?

CBSE रिजल्ट 2025 के जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को सबसे पहले डिजिलॉकर या फिर उमंग ऐप पर जाकर अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी है। बता दें कि ऑनलाइन मार्कशीट तुरंत मिलेगी, लेकिन स्टूडेंट को पास सर्टिफिकेट कुछ दिन बाद मिलेगा।