Business Idea: गर्मी के लिए धांसू है ये बिजनेस, छोटे निवेश कर होगा मुनाफा ही मुनाफा

पानी लाइफ के लिए जरूरी है और इसकी प्योरिटी बेहद जरूरी होती है। खासकर बारिश के मौसम में गंदा पानी आने की परेशानी भी बढ़ जाती है, जिससे लोग मिनरल वाटर की ओर रुख करते हैं। यही कारण है कि बोतल बंद पानी का बिजनेस डिमांड में रहने वाला कारोबार है।

अगर आप कम निवेश में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सिर्फ 5000-6000 रुपये की लागत में मिनरल वाटर सप्लाई बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं।

बोतल बंद पानी का बिजनेस क्यों फायदेमंद है?

शादी, बर्थडे पार्टी, बड़ी पार्टी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बोतल बंद पानी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इस बिजनेस को गांव, कस्बे और शहरों में आसानी से शुरू किया जा सकता है। गर्मी के मौसम में इस बिजनेस से 15,000 से 30,000 रुपये प्रति महीने तक की कमाई हो सकती है।

बोतल बंद पानी का बिजनेस कैसे शुरू करें?

सबसे पहले आपको सही जगह की जरूरत होगी, जहां आप पानी को स्टोर और प्रोसेस कर सकें।



अब बिजनेस शुरू करने के लिए पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फूड सेफ्टी लाइसेंस जरूरी लें।



पानी को प्योर करने के लिए बोरिंग, फिल्टर मशीन, टंकी और बोतल सीलिंग मशीन की जरूरत होगी।



पानी की बिक्री बढ़ाने के लिए शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से संपर्क करें।



कम लागत, ज्यादा कमाई

अगर आप शुरुआत में 5,000 से 6,000 रुपये का निवेश करते हैं तो महीने में कम से कम 15,000 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं। गर्मी के मौसम इससे ज्यादा कमाई होगी। अगर इस बिजनेस को बढ़ाते हैं तब आपको लाख रुपये की भी मंथली कमाई हो सकती है।