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Newsट्रेंडिंगकुरियर में टूटी राखी को जोड़कर बांध सकते हैं? जानिए रक्षाबंधन पर क्या है मान्यता

कुरियर में टूटी राखी को जोड़कर बांध सकते हैं? जानिए रक्षाबंधन पर क्या है मान्यता

रक्षाबंधन पर अगर कुरियर से आई राखी टूट जाए तो बहनों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इसे जोड़कर बांधें या नई राखी लें. धार्मिक परंपरा में टूटी या खंडित वस्तु को शुभ कार्य में इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है. जानिए टूटी राखी को लेकर क्या मान्यता है.

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 28, 2026 09:36 IST
AI Generated Image

In Short

  • रक्षाबंधन पर कुरियर में टूटी राखी मिले तो क्या उसे जोड़कर बांध सकते हैं? जानिए क्या कहती है धार्मिक परंपरा.
  • टूटी हुई राखी को फेंकने की बजाय कैसे सम्मानपूर्वक रखें? जानिए इससे जुड़े जरूरी नियम.

रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और विश्वास का त्योहार है. 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती हैं. राखी को सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भाई-बहन के रिश्ते और रक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है.

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आजकल कई बहनें दूरी या किसी दूसरे कारण से रक्षाबंधन पर भाई के पास नहीं पहुंच पातीं. ऐसे में वे पहले ही कुरियर के जरिए राखी भेज देती हैं. लेकिन कई बार कुरियर के दौरान राखी टूट जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उस राखी को जोड़कर भाई की कलाई पर बांधा जा सकता है या नई राखी लेना जरूरी है?

कुरियर में टूट गई राखी तो क्या करें?

अगर कुरियर से आने के दौरान राखी टूट गई है तो उसे जोड़कर भाई की कलाई पर बांधने की बजाय नई और साबुत राखी का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. धार्मिक परंपरा में पूजा और शुभ कामों के दौरान खंडित या टूटी हुई वस्तुओं के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है.

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कई बार बहनें भाई के लिए खास राखी भेजती हैं और उससे उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं. अगर ऐसी राखी कुरियर के दौरान टूट जाए या उसका धागा या सजावटी हिस्सा खराब हो जाए तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है. उसे सम्मानपूर्वक पूजा की थाली में रखा जा सकता है. हालांकि भाई की कलाई पर बांधने के लिए नई और साबुत राखी लेना बेहतर रहेगा.

टूटी हुई राखी का क्या करें?

टूटी राखी को सीधे कूड़ेदान में फेंकने की बजाय उसे सम्मानपूर्वक अलग रखने की परंपरा बताई जाती है. कुछ परंपराओं में ऐसी राखी को पेड़ की जड़ के पास रखने या जल में विसर्जित करने की बात कही जाती है.

(Photo: GNT)

हालांकि आजकल प्लास्टिक और धातु से बनी राखियां भी इस्तेमाल होती हैं. ऐसी राखियों को नदी या किसी जलाशय में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है. इन्हें साफ कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखना बेहतर माना जाता है.

क्या टूटी राखी को जोड़कर बांध सकते हैं?

शुभ काम में साबुत और अक्षत वस्तु के इस्तेमाल की परंपरा है. इसलिए टूटी राखी को जोड़कर बांधने की बजाय नई राखी का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. अगर केवल सजावटी हिस्सा अलग हुआ है और रक्षा सूत्र सुरक्षित है, तो स्थिति अलग हो सकती है. लेकिन अगर राखी का धागा ही टूट गया है तो नई राखी का इस्तेमाल करना उचित रहेगा.

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 28, 2026