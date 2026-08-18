ओणम से पहले यात्रियों को बड़ी राहत! बेंगलुरु एर्नाकुलम वंदे भारत में बढ़े कोच, अब दोगुनी हुई क्षमता
ओणम से पहले केरल जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बेंगलुरु एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस में अब 8 की जगह 16 कोच होंगे। इससे ट्रेन की क्षमता 530 से बढ़कर 1128 सीटों तक पहुंच गई है और त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी।
In Short
- बेंगलुरु एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 16 की गई
- ट्रेन की सीट क्षमता 530 से बढ़कर 1128 हुई यात्रियों को मिली 598 अतिरिक्त सीटें
- ओणम के दौरान केरल जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला
केरल जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने ओणम से पहले बड़ी राहत दी है। बेंगलुरु से एर्नाकुलम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में अब कोचों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। इससे त्योहार के समय बढ़ने वाली भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी और यात्रियों को ज्यादा सीटें मिल सकेंगी। इसी बदलाव से जुड़ी सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन की क्षमता में कितना इजाफा हुआ है।
अब एक सफर में 1128 यात्री कर सकेंगे यात्रा
बीजेपी नेता पीके कृष्णदास ने 16 अगस्त को एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि बेंगलुरु एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। इसके बाद ट्रेन की सीट क्षमता 530 से बढ़कर 1128 हो गई है।
यह बदलाव 17 अगस्त से लागू हो गया है। यानी अब हर यात्रा में पहले के मुकाबले 598 ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। कोच बढ़ने से खासतौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी जो बेंगलुरु से केरल के बीच यात्रा करते हैं।
ओणम के दौरान बढ़ती है यात्रियों की भीड़
ओणम केरल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दौरान देश के अलग अलग शहरों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं। बेंगलुरु में रहने वाले केरल के लोगों के लिए भी यह रूट काफी अहम है।
त्योहार के समय बढ़ती मांग को देखते हुए वंदे भारत में सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला यात्रियों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। इससे टिकट की उपलब्धता बेहतर होने और भीड़ कम करने में मदद मिल सकती है।
बीजेपी ने बताया ओणम गिफ्ट
केरल बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे राज्य के लिए ओणम गिफ्ट बताया है। पार्टी के मुताबिक, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, राज्य महासचिव अनूप एंटनी और पीके कृष्णदास की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया।
बीजेपी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में केरल को मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से जोड़ने वाली दूसरी ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस बदलाव से रेलवे की कोशिश त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने की है।