iPhone 17 Pro Max हुआ सस्ता! फ्लिपकार्ट और अमेजन पर कीमत घटी, एक्सचेंज ऑफर से मिलेगा बड़ा फायदा

ऐपल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 17 Pro Max अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कम कीमत में खरीदा जा सकता है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर इसकी कीमत लॉन्च प्राइस से नीचे आ गई है। इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफर का फायदा लेने वाले ग्राहकों को पुराने फोन की वैल्यू के हिसाब से और ज्यादा बचत मिल सकती है। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए यह अच्छा मौका हो सकता है जो नया आईफोन लेने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एक्सचेंज ऑफर से इसकी कीमत और कम हो सकती है।

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फ्लिपकार्ट और अमेजन पर कितनी कम हुई कीमत

ऐपल ने iPhone 17 Pro Max के 256GB स्टोरेज मॉडल को ₹1,49,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह फोन इससे कम कीमत में उपलब्ध है।

फ्लिपकार्ट पर iPhone 17 Pro Max की कीमत ₹1,47,900 है जो इसकी ओरिजिनल कीमत से ₹2,000 कम है। वहीं अमेजन पर यह फोन ₹1,43,990 में मिल रहा है यानी यहां ग्राहकों को लॉन्च कीमत के मुकाबले ₹5,910 की बचत हो रही है।

इस हिसाब से सीधे खरीदारी करने पर अमेजन पर ज्यादा बचत दिखाई दे रही है लेकिन असली कीमत एक्सचेंज ऑफर के बाद और कम हो सकती है।

iPhone 15 यूजर्स को मिल सकता है बड़ा फायदा

पुराने iPhone को एक्सचेंज करके iPhone 17 Pro Max खरीदने वाले ग्राहकों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। iPhone 15 के 128GB 256GB और 512GB मॉडल को एक्सचेंज करने पर अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है।

इन मॉडल्स पर एक्सचेंज वैल्यू के जरिए क्रमशः ₹30,000 ₹31,500 और ₹33,250 तक की छूट मिल सकती है। इससे पुराने आईफोन यूजर्स के लिए नया मॉडल खरीदना पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती हो सकता है।

एंड्रॉयड यूजर्स को भी मिलेगा एक्सचेंज ऑफर

iPhone 17 Pro Max खरीदने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पहले से आईफोन हो। एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स भी एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठा सकते हैं।

अगर कोई ग्राहक 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले एंड्रॉयड फोन को एक्सचेंज करता है तो उसे ₹23,500 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हालांकि अंतिम कीमत फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन के आधार पर बदल सकती है।

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

iPhone 17 Pro Max खरीदने से पहले ग्राहकों को एक्सचेंज वैल्यू जरूर चेक करनी चाहिए क्योंकि हर डिवाइस के लिए अलग कीमत तय होती है। फोन की कंडीशन और प्लेटफॉर्म के हिसाब से मिलने वाला फायदा बदल सकता है।

इसलिए सीधे कीमत देखने के बजाय एक्सचेंज के बाद मिलने वाली फाइनल कीमत की तुलना करना ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि खरीदारी में ज्यादा बचत की जा सके।