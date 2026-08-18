बोर्ड और मैनेजमेंट में 8 बड़ी नियुक्तियां! MD से CFO तक कई अहम पदों पर बदले चेहरे- शेयर में तेजी

सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Elitecon International Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। दोपहर 12:05 बजे तक कंपनी का शेयर 1.08% या 0.18 रुपये चढ़कर 16.91 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.43% या 0.24 रुपये चढ़कर 16.97 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी ने अपने बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए 8 अहम नियुक्तियां की हैं। इन नियुक्तियों को 14 अगस्त 2026 को हुई बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई और सभी नियुक्तियां उसी तारीख से प्रभावी हो गई हैं। हालांकि, डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए लागू कानून के तहत तय समयसीमा में कंपनी के सदस्यों की मंजूरी भी जरूरी होगी।

नए नेतृत्व में 3 अतिरिक्त नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं, जिनमें एक महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मौजूदा Additional Executive Director पद से प्रदीप कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और Key Managerial Personnel (KMP) के तौर पर Compliance Officer, Chief Financial Officer (CFO) और KMP तथा Secretarial Auditor की नियुक्ति की गई है।

कंपनी के मुताबिक, नए बोर्ड सदस्यों से गवर्नेंस, कॉरपोरेट लॉ, सिक्योरिटीज रेगुलेशन, वित्तीय समीक्षा, बिजनेस ऑपरेशंस और कमर्शियल मैनेजमेंट का अनुभव जुड़ेगा, जबकि मजबूत सीनियर मैनेजमेंट टीम से फाइनेंस, कंप्लायंस और रोजमर्रा के कामकाज में नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।

फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि प्रदीप कुमार को उनकी मौजूदा Additional Executive Director की भूमिका से प्रमोट करके Managing Director नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा और यह 13 अगस्त 2031 तक रहेगा। यह नियुक्ति लागू कानून के अनुसार कंपनी के सदस्यों की मंजूरी के अधीन है।

कंपनी ने प्राची गुप्ता को Additional Director (Non-Executive Independent Woman Director), निशा और सूरज सिंह को Additional Directors (Non-Executive Independent Directors) और परमजीत सिंह गुलाटी को Additional Director (Executive Director) नियुक्त किया है। इसके अलावा पूर्वा झंवार को Company Secretary और Key Managerial Personnel (KMP) बनाया गया है और SEBI Listing Regulations के Regulation 6 के तहत उन्हें Compliance Officer की जिम्मेदारी भी दी गई है। कुशा चरण स्वैन को Chief Financial Officer (CFO) और Key Managerial Personnel नियुक्त किया गया है।

कंपनी के बारे में

Elitecon International Limited एक विविध कारोबार वाली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कंपनी है। कंपनी का कारोबार तंबाकू उत्पादों, कृषि जिंसों (Agri-commodities) और उभरते FMCG कारोबार में फैला हुआ है। कंपनी की स्थापना 1987 में हुई थी।