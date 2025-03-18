scorecardresearch
Bank Strike: बैंक हड़ताल 24-25 मार्च को! क्या इस दिन बंद रहेगी आपकी बैंकिंग सर्विस?

अगर आप 24-25 मार्च को बैंक जाने की प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने दो दिन के लिए बैंक हड़ताल का एलान किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 18, 2025 09:46 IST

अगर आप 24-25 मार्च को बैंक जाने की प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने दो दिन के लिए बैंक हड़ताल का एलान किया है। इस हड़ताल का असर बैंकिंग सर्विस पर पड़ सकता है।

बैंक हड़ताल क्यों हो रही है?

UFBU ने 9 प्रमुख बैंक यूनियनों ने यह हड़ताल बुलाई है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ (IBA) से बातचीत विफल होने के बाद लिया गया। बैंक कर्मचारी अपनी नौकरी की सुरक्षा, भर्ती बढ़ाने, और 5 डे-वर्किंग जैसी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं।

बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  • बैंकिंग सेक्टर में स्टाफ की भारी कमी है, जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है।
     
  • प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में वर्कमेन और अधिकारी निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं, जिन्हें जल्द भरा जाना चाहिए।
     
  • यूनियनों का कहना है कि परफॉर्मेंस-बेस्ड अप्रेजल और इंसेंटिव स्कीम से कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है।
     
  • यूनियन चाहती हैं कि सरकार बैंक बोर्ड के फैसलों में जरूरत से ज्यादा दखल न दे।
     
  • ग्रेच्युटी लाभ को ₹25 लाख तक बढ़ाने और इसे इनकम टैक्स से मुक्त करने की मांग की गई है।
     

UFBU में कौन-कौन सी बैंक यूनियन शामिल हैं?

  • All India Bank Employees Association (AIBEA)
     
  • All India Bank Officers’ Confederation (AIBOC)
     
  • National Confederation of Bank Employees (NCBE)
     
  • All India Bank Officers’ Association (AIBOA)
     
  • Bank Employees Federation of India (BEFI)
     
  • Indian National Bank Employees Congress (INBEC)
     
  • Indian National Bank Officers’ Congress (INBOC)
     
  • National Organisation of Bank Workers (NOBW)
     
  • National Organisation of Bank Officers (NOBO)
     

हड़ताल का असर: क्या करें ग्राहक?

अगर आपको किसी काम से बैंक जाना है तो 24 और 25 मार्च से पहले चेक क्लियरेंस, नगद निकासी, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जरूरी काम पहले निपटा लें। कहा जा रहा है कि बैंकों में हड़ताल के चलते ATM, UPI और नेट बैंकिंग सर्विस पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके अलावा हड़ताल के चलते ब्रांच में कामकाज भी रुक सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन बैंकिंग को प्राथमिकता दें।

Priyanka Kumari
Mar 18, 2025