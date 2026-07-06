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Newsट्रेंडिंगअयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा! बैंक खाते, मोबाइल चैट और करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जांच तेज

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा! बैंक खाते, मोबाइल चैट और करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जांच तेज

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। आरोपियों से पूछताछ के बीच कई नए सवाल सामने आए हैं, जिनके जवाब जांच की दिशा तय कर सकते हैं। जानिए पूरी खबर...

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 6, 2026 10:44 IST

In Short

  • राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस बैंक खातों, मोबाइल चैट, डिलीट डेटा और पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है।
  • लवकुश मिश्रा की पत्नी के खाते में छह महीने में 10 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा होने पर पुलिस सवाल उठा रही है।
  • चंपत राय और अनिल मिश्रा के पद छोड़ने पर ट्रस्ट की बैठक में फैसला हो सकता है।

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बैंक खाते, मोबाइल चैट, डिलीट डेटा और पैसों से जुड़ी जानकारी को आपस में मिला रही है। सबसे पहले जानिए पांचों आरोपियों से पूछताछ में क्या बातें सामने आईं।

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पांचों आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ

रविवार को अयोध्या जिला जेल में बंद पांचों आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ की गई। सभी को अलग-अलग जगह रखा गया है, ताकि वे एक-दूसरे से बात न कर सकें। पुलिस ने हर आरोपी से अलग सवाल पूछे और उनके जवाबों को बाकी जानकारी से मिलाना शुरू कर दिया है।

जांच में सबसे बड़ा सवाल लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के बैंक खाते को लेकर उठा है। पुलिस को पता चला है कि पिछले छह महीने में उनके खाते में 10 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा हुई है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह पैसा कहां से आया और क्या इसका चढ़ावा चोरी मामले से कोई जुड़ाव है।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नया ट्विस्ट! मंदिर में नौकरी दिलाने के नाम पर वसूले गए थे पैसे?

मोबाइल चैट और पैसों की जांच

पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन का बैकअप ले लिया है। करीब एक साल पहले डिलीट किया गया डेटा भी वापस निकाला गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, मोबाइल चैट में दो करोड़ रुपये से ज्यादा रकम का जिक्र मिला है। अब पुलिस इन चैट को बैंक के लेनदेन, कॉल डिटेल और बाकी रिकॉर्ड से मिला रही है।

मनीष यादव से मिले तीन लाख रुपये को लेकर भी पूछताछ हुई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पैसा कहां से आया और उसका रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से क्या जुड़ाव था। जांच टीम यह भी देख रही है कि चढ़ावे की गिनती के दौरान कहीं कोई गलती हुई थी या किसी ने जानबूझकर मदद की थी।

ट्रस्ट की बैठक में पद छोड़ने पर हो सकता है फैसला

मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रस्ट की बैठक में SIT की शुरुआती रिपोर्ट, मंदिर के कामकाज, दान की रकम की गिनती और साल 2025-26 के हिसाब-किताब पर बात हो सकती है। इसी बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के पद छोड़ने पर भी फैसला लिया जा सकता है।

चढ़ावे की गिनती और मंदिर से जुड़े कामों को लेकर दोनों पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

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पुलिस कस्टडी रिमांड की तैयारी

मिली जानकारी के मुताबिक, पूछताछ में सामने आई बातों के आधार पर पुलिस जल्द ही आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट जा सकती है। रिमांड मिलने के बाद आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ हो सकती है और मामले से जुड़ी कुछ और चीजें बरामद करने की कोशिश भी की जा सकती है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 6, 2026