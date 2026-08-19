Awarapan 2 vs Batwara 1947: 6 दिन में बदली तस्वीर, Emraan Hashmi की फिल्म ₹100 करोड़ पार तो Sunny Deol पिछड़े

Awarapan 2 vs Batwara 1947: बॉलीवुड में पुराने सितारों और पुरानी यादों से जुड़ी फिल्मों को लेकर दर्शकों में हमेशा एक अलग उत्साह रहता है। Emraan Hashmi की Awarapan 2 और Sunny Deol की Batwara 1947 भी इसी पुरानी यादों के साथ बड़े पर्दे पर आईं। लेकिन रिलीज के 6 दिन बाद दोनों फिल्मों की कमाई में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जहां Awarapan 2 ने ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं Batwara 1947 की रफ्तार धीमी बनी हुई है।

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Awarapan 2 ने 6 दिन में पार किया ₹100 करोड़ का आंकड़ा

Sacnilk की ताजा जानकारी के मुताबिक Awarapan 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने छठे दिन बुधवार को अभी तक ₹0.12 करोड़ की शुद्ध कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म की भारत में कुल शुद्ध कमाई ₹100.87 करोड़ पहुंच गई है।

फिल्म की भारत में कुल सकल कमाई ₹120.47 करोड़ हो चुकी है। अभी यह फिल्म 1,426 शो में चल रही है और ताजा जानकारी के मुताबिक इसकी दर्शक संख्या करीब 9 प्रतिशत दर्ज की गई है।

पहले दिन से ही मजबूत रही Awarapan 2 की कमाई

Awarapan 2 ने रिलीज के पहले दिन ₹22 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल आया और इसने ₹33.75 करोड़ जुटाए। रविवार को फिल्म ने ₹26 करोड़, सोमवार को ₹9.25 करोड़ और मंगलवार को ₹9.75 करोड़ की कमाई की।

इन आंकड़ों के साथ फिल्म अब भारत में ₹150 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है।

Batwara 1947 की कमाई हुई धीमी

वहीं Sunny Deol और Preity Zinta की Batwara 1947 बड़े पर्दे पर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फिल्म ने छठे दिन अभी तक सिर्फ ₹0.01 करोड़ की शुद्ध कमाई की है।

फिल्म की कुल भारत में शुद्ध कमाई ₹30.76 करोड़ पहुंच गई है, जबकि भारत में कुल सकल कमाई ₹36.55 करोड़ है। Batwara 1947 फिलहाल 378 शो में चल रही है और ताजा जानकारी के अनुसार इसकी दर्शक संख्या करीब 6 प्रतिशत है।

Batwara 1947 को स्वतंत्रता दिवस का मिला था फायदा

Batwara 1947 ने पहले दिन ₹5.75 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर फिल्म की कमाई बढ़ी और शनिवार को इसने ₹13.50 करोड़ की कमाई की।

हालांकि इसके बाद फिल्म की कमाई लगातार नीचे आती गई। रविवार को फिल्म ने ₹7.25 करोड़, सोमवार को ₹2 करोड़ और मंगलवार को ₹2.25 करोड़ की कमाई की।

Awarapan 2 और Batwara 1947 में बड़ा अंतर

दोनों फिल्मों में पुराने सितारों की वापसी और पुरानी यादों से जुड़ा पहलू है, लेकिन दर्शकों का रुझान दोनों के लिए अलग रहा है। Awarapan 2 ने सिर्फ 6 दिनों में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि Batwara 1947 अभी ₹35 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई है।

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कमाई के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि इस मुकाबले में फिलहाल Emraan Hashmi की Awarapan 2 आगे निकल गई है।