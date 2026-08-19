Google Photos की स्टोरेज हो रही है फुल? इन आसान तरीकों से 20GB से ज्यादा जगह करें खाली

अगर आप Google Photos में लगातार फोटो, स्क्रीनशॉट, छोटे वीडियो और मीम्स का बैकअप लेते हैं, तो आपकी स्टोरेज जल्दी खत्म हो सकती है। खासकर बड़ी वीडियो और सालों से जमा स्क्रीनशॉट और एक जैसी फोटो काफी जगह ले सकती हैं। Google Photos की स्टोरेज Gmail और Google Drive के साथ शेयर होती है, इसलिए Photos की सफाई करने से दूसरी Google सेवाओं के लिए भी जगह बनाई जा सकती है।

advertisement

Android Authority के एक हालिया एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि कुछ आसान क्लीन-अप तरीकों से 20GB से ज्यादा स्टोरेज वापस हासिल की जा सकती है।

सबसे पहले स्क्रीनशॉट और एक जैसी फोटो हटाएं

स्टोरेज खाली करने के लिए स्क्रीनशॉट से शुरुआत करना आसान हो सकता है। इनमें से कई स्क्रीनशॉट सिर्फ कुछ समय के लिए काम आते हैं और बाद में उनकी जरूरत नहीं रहती। कंप्यूटर पर Google Photos खोलकर आप कई स्क्रीनशॉट एक साथ चुन सकते हैं और उन्हें डिलीट कर सकते हैं।

Google Photos एक जैसी तस्वीरों को Photo Stacks में ग्रुप भी करता है। हालांकि इसमें डुप्लिकेट फोटो खोजने का अलग टूल नहीं है, लेकिन Stacks से एक ही पल की कई तस्वीरें पहचानना आसान हो जाता है। किसी फोटो को डिलीट करने से पहले पूरे स्टैक को ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि एक जैसी दिखने वाली तस्वीरें पूरी तरह समान नहीं भी हो सकती हैं।

बड़ी फोटो और वीडियो पर दें ध्यान

सबसे ज्यादा स्टोरेज लेने वाली फाइलों को खोजने के लिए Google Photos के Storage Management टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अकाउंट आइकन पर जाएं और Clean up space चुनें। यहां बड़ी फोटो और वीडियो को आसानी से देखा जा सकता है। वेब पर भी स्टोरेज कोटा चुनकर इसी सेक्शन में पहुंचा जा सकता है।

खासकर पुराने वीडियो पर ध्यान दें। सोशल मीडिया क्लिप, WhatsApp या TikTok वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो और बेकार रिकॉर्डिंग कई GB जगह ले सकती हैं।

जरूरी फोटो को पेनड्राइव में रखें

अगर कुछ फोटो डिलीट नहीं करना चाहते, तो उन्हें USB फ्लैश ड्राइव, USB-C पेनड्राइव या पोर्टेबल SSD में सेव किया जा सकता है। फाइल ट्रांसफर होने के बाद एक बार जरूर जांच लें कि सभी फोटो और वीडियो सही तरीके से कॉपी हुए हैं। इसके बाद पुरानी फाइलों को Google Photos से हटाया जा सकता है।

फोटो गायब हो जाए तो क्या करें?

फोटो गायब होने पर पहले सही Google अकाउंट, बैकअप सेटिंग, Archive और Device Folders चेक करें। Google Photos में तारीख, कीवर्ड या जगह के हिसाब से भी फोटो खोजी जा सकती है।

अगर फोटो हाल ही में डिलीट हुई है, तो Google Photos > Collections > Trash/Bin में जाकर उसे Restore किया जा सकता है। बैकअप वाली फोटो 60 दिनों तक और बिना बैकअप वाली फोटो आम तौर पर 30 दिनों तक Trash में रहती हैं। हमेशा के लिए डिलीट की गई फोटो वापस नहीं लाई जा सकतीं।

advertisement

इसलिए स्टोरेज खाली करने से पहले जरूरी फोटो की एक अतिरिक्त कॉपी जरूर रखें।