नई Skoda Superb भारत में पेश, 6 साल बाद डीजल इंजन की वापसी

Skoda ने भारत में चौथी पीढ़ी की Superb को पेश कर दिया है। इसके साथ कंपनी अपनी फ्लैगशिप सेडान को डीजल इंजन के साथ वापस ला रही है। करीब छह साल बाद भारत में Skoda TDI इंजन की वापसी होगी। नई Superb को 2027 की पहली छमाही में CBU यानी पूरी तरह बनी-बनाई यूनिट के तौर पर लाया जाएगा। भारत में इसका टॉप Laurin & Klement (L&K) ट्रिम मिलेगा। कंपनी ने facelifted Slavia को भी पेश किया है।

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2.0 TDI इंजन के साथ आएगी Superb

नई Superb में 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है, जो 150bhp की पावर और 360Nm का टॉर्क देता है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और फ्रंट-व्हील ड्राइव मिलेगा। कंपनी के मुताबिक, यह कार 0-100kmph की रफ्तार 9.2 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 225kmph है।

यह 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दिखाई गई 193hp डीजल और ऑल-व्हील ड्राइव वाली Superb से अलग है। भारत के लिए कंपनी ने कम पावर वाला FWD मॉडल चुना है। ग्राहकों से मिलने वाले रिस्पॉन्स के आधार पर लोकल असेंबली पर भी विचार किया जा सकता है।

शार्प डिजाइन और बड़ा साइज

नई Superb की लंबाई 4,912mm, चौड़ाई 1,849mm और ऊंचाई 1,511mm है। इसका व्हीलबेस 2,841mm है। इसमें क्रोम डिटेलिंग वाली सिग्नेचर ग्रिल, Matrix LED हेडलाइट्स और नया स्कल्प्टेड बोनट दिया गया है। साइड में क्रोम विंडो सराउंड और 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील मिलते हैं। पीछे C-शेप वाली रैपअराउंड LED टेल-लाइट्स दी गई हैं।

कार में Progressive Dynamic Steering और Dynamic Chassis Control (DCC) भी मिलता है, जो ड्राइविंग मोड के हिसाब से स्टीयरिंग और सस्पेंशन को एडजस्ट करने में मदद करता है।

Kodiaq से प्रेरित प्रीमियम केबिन

Superb के केबिन में Kodiaq से प्रेरित डिजाइन देखने को मिलता है। भारत-स्पेक मॉडल में ब्लैक और कॉन्यैक इंटीरियर, सॉफ्ट-टच सरफेस और ज्यादा इंसुलेशन दिया गया है। इसमें 12.9-इंच टचस्क्रीन और 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

फ्रंट सीटों में हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज और मेमोरी फंक्शन हैं। पीछे अलग क्लाइमेट जोन, सनब्लाइंड और थ्रू-लोडिंग सुविधा मिलती है। इसके अलावा 14-स्पीकर Canton sound system, वायरलेस चार्जिंग, जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट और 360-डिग्री कैमरा भी है।

10 एयरबैग और Level 2 ADAS

सेफ्टी के लिए नई Superb में 10 एयरबैग, Level 2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, TPMS और ऑटोमेटेड पार्किंग असिस्टेंस दिए गए हैं। हालांकि, भारत आने वाली Superb में सनरूफ नहीं मिलेगा।

कीमत और डिलीवरी

नई Skoda Superb की कीमत 55 लाख से 60 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच होने की उम्मीद है। कंपनी डीलरशिप पर रजिस्ट्रेशन भी स्वीकार कर रही है। डिलीवरी 2027 की दूसरी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है।

Superb की डीजल वापसी इसलिए भी अहम है क्योंकि Volkswagen Group के ब्रांड्स ने BS6 ट्रांजिशन से पहले भारत में डीजल इंजन बंद कर दिए थे। ग्राहकों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो Skoda भविष्य में दूसरे डीजल मॉडल्स पर भी विचार कर सकती है, जिससे डीजल Kodiaq की वापसी की संभावना बढ़ सकती है।