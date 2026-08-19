भारत के बढ़ते टूरिज्म सेक्टर में निवेश का मौका, टाटा एएमसी ने लॉन्च किया पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड

भारत में घूमने फिरने और ट्रैवल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी बढ़ते टूरिज्म सेक्टर में निवेश का मौका देने के लिए टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने देश का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। यह फंड ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी कंपनियों में निवेश का मौका देगा। इस फंड के जरिए निवेशक देश के तेजी से बढ़ रहे टूरिज्म कारोबार में हिस्सेदारी ले सकेंगे।

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निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को करेगा ट्रैक

टाटा एएमसी ने 8 जुलाई 2024 को टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया। यह एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को ट्रैक करेगा। इसमें निफ्टी 500 में शामिल टूरिज्म से जुड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है।

इस फंड का न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ 19 जुलाई 2024 को बंद होगा। एनएफओ के दौरान इसमें कम से कम 5,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। इसके बाद निवेश को 1 रुपये के गुणक में बढ़ाया जा सकता है। इसमें निवेश करने पर कोई एंट्री लोड नहीं लगेगा।

होटल से लेकर एयरलाइंस तक कई सेक्टर में निवेश

टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड में टूरिज्म से जुड़े अलग अलग सेक्टर को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में होटल और रिसॉर्ट सेक्टर को सबसे ज्यादा 32 प्रतिशत वेटेज दिया गया है।

इसके बाद एयरलाइंस को 19 प्रतिशत, रेस्टोरेंट को 19 प्रतिशत, टूर और ट्रैवल से जुड़ी सर्विस को 16 प्रतिशत, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट सर्विस को 10 प्रतिशत और लगेज सेक्टर को 3 प्रतिशत वेटेज दिया गया है।

बढ़ती आय और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से टूरिज्म को फायदा

टाटा एसेट मैनेजमेंट के चीफ बिजनेस ऑफिसर आनंद वरदराजन ने कहा कि ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम, बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे में सुधार और नए एयरपोर्ट बनने से लोगों के लिए यात्रा करना आसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि घरेलू एविएशन, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। धार्मिक यात्रा, बिजनेस ट्रैवल, मेडिकल टूरिज्म और घूमने फिरने वाली यात्राओं में भी बढ़ोतरी हो रही है।

भारत का ट्रैवल खर्च 2030 तक बढ़ने का अनुमान

भारत में बढ़ता मिडिल क्लास और लोगों की बदलती पसंद टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। एयर रूट बढ़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से यात्रा पहले के मुकाबले आसान हुई है।

इसके अलावा ऑनलाइन रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और डिलीवरी इकोनॉमी ने भी इस सेक्टर को बदल दिया है। सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों और अनुभवों को देखने से लोगों में घूमने की इच्छा बढ़ी है।

टाटा एएमसी के अनुसार भारत का ट्रैवल और टूरिज्म खर्च 2019 में 140 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 406 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

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इंडेक्स में शामिल हैं 17 कंपनियां

टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड में कुल 17 स्टॉक्स शामिल हैं। इस इंडेक्स को इस तरह तैयार किया गया है कि टूरिज्म से जुड़े सभी प्रमुख सेगमेंट को जगह मिल सके।

इस इंडेक्स में किसी एक कंपनी का अधिकतम वेटेज 20 प्रतिशत तक रखा गया है। वहीं यह इंडेक्स पैरेंट इंडेक्स निफ्टी 500 से अधिकतम 30 कंपनियों को शामिल कर सकता है।इस फंड के जरिए निवेशक होटल, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट, ट्रैवल सर्विस और अन्य टूरिज्म से जुड़े कारोबार में एक साथ निवेश का मौका पा सकते हैं।